Ατύχημα στο τέλος των ελεύθερων δοκιμών (FP2) της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, με την Alpha Tauri του Πιέρ Γκασλί να πιάνει φωτιά, με τον Γάλλο πιλότο να είναι μέσα στο μονοθέσιο.

Ευτυχώς οι άνθρωποι της ομάδας του ήταν από πάνω του, αφού το συμβάν έλαβε χώρο στα πιτ και έτσι έσβησαν αμέσως τη φωτιά, χωρίς να κινδυνεύσει ο Γκασλί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος έχει φέτος 22 βαθμούς στη Formula 1 με την AlphaTauri και βρίσκεται στην ενδέκατη θέση της κατάταξης των οδηγών, με κορυφαία θέση την 5η στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2



The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S