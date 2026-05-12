Οι Ducatisti της Ελλάδας στην παγκόσμια γιορτή της Ducati

73 φίλοι της Ducati με 57 μοτοσυκλέτες, συμμετείχαν στο We Ride As One 2026
Δημήτρης Μπαλής
Είχαμε προαναγγείλει το γεγονός, ότι το Σάββατο 9 Μαΐου χιλιάδες Ducatisti σε περισσότερες από 65 χώρες, θα ενωθούν στη μεγάλη, παγκόσμια γιορτή της μάρκας We Ride As One 2026.

Μάλιστα, είχαμε σημειώσει ότι και η Ελλάδα θα έχει εκδήλωση, με το Ducati Athens να διοργανώνει μια πολύ όμορφη εκδρομή.

Στην ελληνική δράση συμμετείχαν 73 φίλοι της Ducati με 57 μοτοσυκλέτες, ξεκινώντας από το κατάστημα της Ducati στην Αθήνα και φτάνοντας έως το Λαύριο.

Το We Ride As One αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό για την κοινότητα της Ducati. Η φετινή διοργάνωση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε στο έτος της εκατονταετηρίδας της Ducati.

Μάλιστα, ήταν και το πρώτο μεγάλο παγκόσμιο ραντεβού της Ducati φέτος, ενώ θα ακολουθήσει το μεγάλο γεγονός, το World Ducati Week 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Misano από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου.

