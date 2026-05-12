Ο Max Verstappen έτοιμος για το 24ωρο Nürburgring με 40 αντιπάλους

Το πάθος του Μαξ Φερστάπεν για τους αγώνες αυτοκινήτου είναι δηλωμένο με ποικίλους τρόπους, και αποδεδειγμένο.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Formula 1 αν συνεχίσει έτσι, με κανονισμούς που θυμίζουν ηλεκτρικά μονοθέσια, τότε ενδέχεται να αποχωρήσει, αναζητώντας αλλού να ξοδέψει την αδρεναλίνη του.

Και όπως φαίνεται, ο 4 φορές πρωταθλητής της Formula 1, έχει μπόλικη.

Κι ενώ έχουμε λίγες ημέρες καιρό μέχρι το επόμενο Grand Prix στον Καναδά, 23 και 24 Μαΐου, ο Φερστάπεν ετοιμάζεται για κάτι πολύ πιο απαιτητικό.

Για πρώτη φορά πρόκειται να συμμετάσχει στο 24ωρο Nürburgring, την τετραήμερη διοργάνωση που ξεκινά με κατατακτήριες δοκιμές στις 14-15 Μαΐου, πριν ακολουθήσει ο 24ωρος αγώνας στις 16-17 Μαΐου.

Ως ο πρώτος 24ωρος αγώνας της καριέρας του, είναι μια εντελώς νέα πρόκληση για τον Φερστάπεν. Η ομάδα του, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, συμμετέχει με μια Mercedes-AMG GT3 που λειτουργεί σε συνεργασία με την Winward Racing, με τους οδηγούς Mercedes-AMG Performance, Λούκας Άουερ και Ζυλ Γκουνόν, καθώς και τον Ντάνι Τζουνκαντέλα.

Σημειώνω ότι ο Φερστάπεν το 2025 πήρε την άδεια DMSB Nordschleife και κέρδισε τον ένατο γύρο του 4ωρου αγώνα NLS, με μια Ferrari 296 GT3!

Ο Φερστάπεν έχει προετοιμαστεί καλά, πέρασε μια περίοδο στο Nürburgring Nordschleife, ενώ τον περασμένο μήνα, πριν από το ιαπωνικό Grand Prix, δοκίμασε τον εαυτό του στο Fuji Speedway, όπου οδήγησε ένα GT500 υπό δυνατή βροχή για πρώτη φορά και, στον δεύτερο μόλις γύρο του, ξεπέρασε τον χρόνο γύρου του έμπειρου οδηγού Super GT Atsushi Miyake (1:42.290 έναντι 1:44.075).

Στον φετινό 24ώρο αγώνα οι συμμετοχές στην κατηγορία GT3 ξεπερνούν τις 40 και είναι οι περισσότερες στην ιστορία του αγώνα.

«Επιτυχία είναι η νίκη. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά αυτός είναι ο στόχος για όλους», δήλωσε ο Φερστάπεν.