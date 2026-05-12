Η Tesla άνοιξε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για το τρίτο κατάστημα της αμερικανικής μάρκας στην Ελλάδα
Tesla Thessaloniki
Δημήτρης Μπαλής
Μπορεί η Tesla να είναι παρούσα από το 2023 στη Θεσσαλονίκη, με κατάστημα σε εμπορικό κέντρο, ωστόσο τώρα μεταφέρθηκε σε κατάστημα επί του δρόμου, και συγκεκριμένα στο 9ο χλμ. Εθνικής Οδού, Α/Δ Θεσσαλονίκης Νέον Μουδανίων, στην Πύλαία.

Πρόκειται για το τρίτο κατάστημα της αμερικανικής μάρκας, μετά τα δύο στην Αθήνα, σε Κηφισιά και Γλυφάδα.

Στα καταστήματα οι υποψήφιοι πελάτες θα δουν τα Model 3 και Model Y και θα πληροφορηθούν για τα Tesla Bonus που μειώνουν τις τιμές των μοντέλων.

Τα εγκαίνια της νέα έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουν το Σάββατο 16 Μαΐου.

