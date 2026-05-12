Τι προτείνουν οι Συγκοινωνιολόγοι για τα ηλεκτρικά πατίνια και τι ισχύει τώρα

Κάθε τροχοφόρο, πολύ δε περισσότερο όταν έχει κινητήρα, θερμικό ή ηλεκτρικό -δεν παίζει ρόλο-, έχει ή πρέπει να έχει, συγκεκριμένους κανόνες χρήσης.

Πόσω μάλλον, όταν αναπτύσσει ταχύτητα, είναι δίτροχο και πλήρως εκτεθειμένο κατά τη κίνησή του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ηλεκτρικά πατίνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα οποία εμφανίστηκαν στην αγορά από νεοφυείς επιχειρήσεις, start-up όπως ονομάζονται, με σημαντικές χρηματοδοτήσεις και από κατασκευαστές αυτοκινήτων, προκειμένου να αναπτυχθούν.

Διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, όμως καταστρατηγείται από σχεδόν όλους.

Οι οδηγοί δεν φορούν κράνη, κινούνται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από το όριό τους (πειραγμένα λογισμικά), ενώ παρατηρείται το φαινόμενο γονείς να αγοράζουν για τα παιδιά τους τέτοια πατίνια, αγνοώντας τους κινδύνους. Και δυστυχώς είχαμε τραγικά περιστατικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ασχολείται με το θέμα και το ισχύον καθεστώς, ενώ καταθέτει τις προτάσεις του για τι πρέπει να αλλάξει.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΣ: «Είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν αποτελεί παιχνίδι, αλλά ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον, με συγκεκριμένο λειτουργικό ρόλο. Η ομαλή ένταξή του στον αστικό ιστό δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια αναγκαία λύση για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η αξία του έγκειται στην εξυπηρέτηση μετακινήσεων μικρού μήκους, καλύπτοντας π.χ. το λεγόμενο «τελευταίο μίλι» (last mile) ή τη διαδρομή από την κατοικία προς στάσεις και σταθμούς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, προαστιακός σιδηρόδρομος), την μετακίνηση κατοικία – γειτονιά / σχολείο κτλ. Η χρήση του για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων ή σε οδικούς άξονες υψηλών ταχυτήτων εκφεύγει του σχεδιασμού του, εκθέτοντας τον χρήστη σε δυσανάλογους κινδύνους».

Επίσης, ο ΣΕΣ αναφέρει ότι: «Σε μια πόλη όπου ο πεζός αισθάνεται απειλή, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στο πατίνι, αλλά στη γενικότερη έλλειψη οδικής κουλτούρας, στη γενικότερη παραβατική συμπεριφορά των μετακινούμενων και στον ελλιπή σεβασμό των κανόνων κυκλοφορίας».

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ρύθμισε κανονιστικά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, θεσπίζοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο το 2021. Η νομοθεσία αυτή ενισχύθηκε με την τελευταία επικαιροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ιούνιος 2025). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κύρια σημεία σχετικά με την χρήση των ΕΠΗΟ είναι:

Ηλικιακό όριο: Απαιτείται η συμπλήρωση των 15 ετών για την οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού στον δρόμο.

Μέγιστη ταχύτητα: 25 χλμ./ώρα.

Επιτρεπόμενο οδικό δίκτυο: Κατά προτεραιότητα ποδηλατοδρόμοι ή οδοί με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ/ώρα.

Εξοπλισμός οχήματος: Υποχρεωτικά φώτα (λευκό εμπρός, κόκκινο πίσω), ανακλαστικά στοιχεία και κουδούνι.

Εξοπλισμός οδηγού: Επιβάλλεται υποχρεωτικά η χρήση κράνους, καθώς και ανακλαστικού γιλέκου κατά τις νυχτερινές ώρες.

Απαγορεύσεις: Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η χρήση ακουστικών (headphones) που απομονώνουν τον οδηγό από τους ήχους του περιβάλλοντος, καθώς και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται διεθνώς, η θέσπιση των κανόνων δεν αρκεί εφόσον δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική εφαρμογή, επαρκή εκπαίδευση και ασφαλείς υποδομές.

Προτάσεις ΣΕΣ

Ο ΣΕΣ υποβάλλει τις πρώτες προτάσεις και προτείνει την άμεση σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη διερεύνηση και εφαρμογής τους:

Εντατικοποίηση της Επιτήρησης Εφαρμογής του Θεσμικού Πλαισίου, Εποπτεία Αγοράς και Τεχνική Συμμόρφωση (παρατηρείται το φαινόμενο να διαφημίζονται και να πωλούνται ηλεκτρικά πατίνια που αναπτύσσουν ταχύτητες της τάξης των 70 ή και 100 χλμ./ώρα, ενώ το νόμιμο όριο για χρήση σε δημόσιο δρόμο είναι τα 25 χλμ/ώρα), αυστηροποίηση του πλαισίου σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, υποχρεωτική ενσωμάτωση τεχνολογιών γεωεντοπισμού (geolocation) στα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση κίνησης σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 30 χλμ./ώρα, τροποποίηση Ηλιακού Ορίου Χρήσης με απαγόρευση κάτω των 15 ετών, Ασφάλιση και Ταυτοποίηση Οχήματος, Εκπαίδευση στο Σχολείο και Πιστοποίηση οδήγησης, αδειοδότηση Κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών, βελτίωση Υποδομών και Μείωση της Ταχύτητας στην πράξη.