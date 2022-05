Μικρή διακοπή υπήρξε κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 για το Γκραν Πρι του Μονακό, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ συγκρούστηκε με τον Κάρλος Σάινθ.

Ο Μεξικάνος πιλότος της Red Bull Racing χτύπησε στις μπαριέρες λίγο πριν το τούνελ και έμεινε εκεί, με αποτέλεσμα να μην αφήσει και πολλά περιθώρια στον Ισπανό οδηγό της Ferrari, ο οποίος και έπεσε πάνω του.

Ευτυχώς κανείς από τους δύο δεν τραυματίστηκε, αφού η σύγκρουση ήταν οριακή και μετά από μία μικρή διακοπή, τα δοκιμαστικά συνεχίστηκαν κανονικά.

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can’t avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl