Έως τις 31 Μαΐου παρατείνεται το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen

Στην παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026, του πολύ επιτυχημένου προγράμματος απόσυρσης Citroen, προχώρησε ο όμιλος Συγγελίδη, εισαγωγική εταιρεία της γαλλικής μάρκας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απόσυρσης χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες της Citroen, και προσφέρει ελκυστικές τιμές αγοράς νέου μοντέλου, με θερμικό, υβριδικό ή ηλεκτρικό μοτέρ, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος, πιο ρυπογόνου και με πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Μάλιστα, πολλοί συνδύασαν την απόσυρση με αγορά ηλεκτρικού μοντέλου Citroen, γεγονός που αποτυπώθηκε στην κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών για ηλεκτρικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. Πρωταγωνιστές του ενδιαφέροντος είναι τα νέα e-C3 και e-C3 Aircross.

Η Citroen συνεχίζει να προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Οι εισαγωγικές τιμές των μοντέλων Citroen:

C3 Turbo 100hp Manual YOU 16.900€

C3 Hybrid 110hp Automatic PLUS 21.500€

C3 Electric 113hp Urban Range PLUS 17.900€

C3 Aircross Turbo 100hp Manual YOU 18.500€

C3 Aircross Hybrid 145 Automatic PLUS 22.900€

C3 Aircross Electric Extended Range YOU 20.900€

C4 Hybrid 145hp Automatic Plus Pack 22.900€

C5 Aircross Hybrid 145hp Automatic YOU 28.900€