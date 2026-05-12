Έως 10 χρόνια η εγγύηση και για τη Skoda στην Ελλάδα

Η Kosmocar, η εταιρεία που εισάγει και τη Skoda, όπως έκανε με τη Volkswagen, που επέκτεινε την εργοστασιακή εγγύηση έως τα 10 χρόνια, έτσι κάνει και με την τσεχική μάρκα του γερμανικού ομίλου.

Συγκεκριμένα, προσφέρει επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης, πέραν αυτής που δίνει το εργοστάσιο, φτάνοντας την κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μόνη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη, είναι η συντήρηση του οχήματος –όποτε προβλέπεται- να γίνεται μόνο στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ουσιαστικά, με κάθε προγραμματισμένο Service στο Δίκτυο της εταιρείας ανά την Ελλάδα, η κάλυψη ανανεώνεται αυτόματα για δύο έτη ή 30.000 χλμ., έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. από την ημερομηνία 1ης άδειας, όποιο από τα δύο όρια συμπληρωθεί πρώτο.