Driveit

Έως 10 χρόνια η εγγύηση και για τη Skoda στην Ελλάδα

Απαραίτητη προϋπόθεση η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda
skoda-elroq
Το Skoda Elroq
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Kosmocar, η εταιρεία που εισάγει και τη Skoda, όπως έκανε με τη Volkswagen, που επέκτεινε την εργοστασιακή εγγύηση έως τα 10 χρόνια, έτσι κάνει και με την τσεχική μάρκα του γερμανικού ομίλου.

Συγκεκριμένα, προσφέρει επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης, πέραν αυτής που δίνει το εργοστάσιο, φτάνοντας την κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ.

Η μόνη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη, είναι η συντήρηση του οχήματος –όποτε προβλέπεται- να γίνεται μόνο στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ουσιαστικά, με κάθε προγραμματισμένο Service στο Δίκτυο της εταιρείας ανά την Ελλάδα, η κάλυψη ανανεώνεται αυτόματα για δύο έτη ή 30.000 χλμ., έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. από την ημερομηνία 1ης άδειας, όποιο από τα δύο όρια συμπληρωθεί πρώτο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
82
69
67
60
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo