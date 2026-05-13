Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή εξοπλισμού. Bridgestone Potenza Sport EVO

Αν η ερώτηση είναι: αξίζει να επενδύσουμε σε premium ελαστικό κι ας μην οδηγούμε supercar, τότε η απάντηση κρύβεται σε 4 σημεία επαφής με το δρόμο.

Το νέο Bridgestone Potenza Sport EVO, βασισμένο στο πολυβραβευμένο Potenza Sport, ενσωματώνει τεχνολογία ENLITEN, προσφέροντας καλύτερες σπορ επιδόσεις, έλεγχο στο βρεγμένο οδόστρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αποδοτικότητα στο καύσιμο ή στην ενέργεια, διότι είναι κατάλληλο και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδηγώντας με το ολοκαίνουριο Bridgestone Potenza Sport EVO νιώθεις απόλυτο έλεγχο στις υψηλές ταχύτητες, σταθερότητα στις ευθείες και ακρίβεια στο στρίψιμο.

Με κορυφαία στην κατηγορία του βαθμολογία «A» στην ετικέτα της ΕΕ, σε σύγκριση με το Potenza Sport, επιτυγχάνει 5% μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένους δρόμους και 2% μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος στο στεγνό.

Διαθέσιμο σε 95 διαστάσεις, για ζάντες από 17 έως 23 ίντσες, καλύπτοντας το 92% της σπορ κατηγορίας.