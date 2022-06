Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull έκαναν ένα τεράστιο… άλμα για τους φετινούς τίτλους στη Formula 1, με τη νίκη τους στο Μπακού, μετά και τη διπλή εγκατάλειψης της Ferrari στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το πρόωρο τέλος που είχε για τον Σαρλ Λεκλέρ το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull κατάκτησε την πρώτη θέση στον όγδοο αγώνας της χρονιάς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 και -ως επικεφαλής- αύξησε τη διαφορά στη βαθμολογία των οδηγών από τον Μονεγάσκο πιλότο της Ferrari, αυξάνοντας έτσι τις ελπίδες του για ένα δεύτερο συνεχή τίτλο.

VERSTAPPEN WINS IN BAKU!! 🇦🇿🏆🎉



Perez makes it a Red Bull 1-2, with Russell claiming the final podium place 👏👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/739ta2h7Th