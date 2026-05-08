Driveit

Η Volkswagen μείωσε τις τιμές των T-Cross και Taigo και πρόσθεσε εξοπλισμό

Επανατοποθετούνται τα δύο compact SUV της γερμανικής μάρκας στην ελληνική αγορά
Volkswagen T-Cross
Martin Meiners
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με πιο επιθετική εμπορική πολιτική βρίσκεται στον Μάιο η Volkswagen, η οποία προσφέρει σε χαμηλότερες τιμές τα T-Cross και Taigo.

Το T-Cross, στα compact SUV, διατίθεται πλέον από 20.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Οι εκδόσεις More συνδυάζουν πλούσιο εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή από 22.590 ευρώ σε έκδοση με τους 95 ίππους και από 23.490 ευρώ στην έκδοση με τους 116 ίππους. Η έκδοση αυτή με το αυτόματο κιβώτιο DSG, διατίθεται από 24.990 ευρώ, ενώ με αυτό το κιβώτιο η έκδοση R-line More, κοστίζει από 28.990 ευρώ.

Volkswagen Taigo

Το Taigo, ένα compact SUV με coupe γραμμή, διατίθεται πλέον από 19.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential, από 21.690 ευρώ με τους 95 ίππους, από 22.590 με τους 116 ίππους, και από 23.990 ευρώ με το αυτόματο κιβώτιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
118
106
103
91
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo