Η Volkswagen μείωσε τις τιμές των T-Cross και Taigo και πρόσθεσε εξοπλισμό

Με πιο επιθετική εμπορική πολιτική βρίσκεται στον Μάιο η Volkswagen, η οποία προσφέρει σε χαμηλότερες τιμές τα T-Cross και Taigo.

Το T-Cross, στα compact SUV, διατίθεται πλέον από 20.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Οι εκδόσεις More συνδυάζουν πλούσιο εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή από 22.590 ευρώ σε έκδοση με τους 95 ίππους και από 23.490 ευρώ στην έκδοση με τους 116 ίππους. Η έκδοση αυτή με το αυτόματο κιβώτιο DSG, διατίθεται από 24.990 ευρώ, ενώ με αυτό το κιβώτιο η έκδοση R-line More, κοστίζει από 28.990 ευρώ.

Το Taigo, ένα compact SUV με coupe γραμμή, διατίθεται πλέον από 19.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential, από 21.690 ευρώ με τους 95 ίππους, από 22.590 με τους 116 ίππους, και από 23.990 ευρώ με το αυτόματο κιβώτιο.