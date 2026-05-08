Η Hyundai πήρε προβάδισμα στο εκρηκτικό ράλι Πορτογαλίας

Ένα εντυπωσιακό ράλι του WRC διεξάγεται από χθες στα χώμα της Πορτογαλίας, για τον 6ο αγώνα της χρονιάς.

Κι ενώ χθες, στις 3 ειδικές διαδρομές που έγιναν, από τις 23, συνολικά, του αγώνα, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ήταν μπροστά με το Toyota Yaris Rally1, έχοντας πίσω του τον Αντριέν Φορμό με το Hyundai i20N Rally1, στα 3,4 δευτ., και τους Σεμπαστιάν Οζιέ και Τιερί Νεβίλ να ακολουθούν με Toyota και Hyundai, αντίστοιχα, σήμερα, στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές η κατάσταση ανατράπηκε.

Μολονότι ο Σάμι Παχάρι με Toyota ήταν ο ταχύτερος όλων στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές της ημέρας, από τις 7 που θα γίνουν, εντούτοις ο Φορμό με δύο δεύτερους χρόνους κατάφερε να τεθεί επικεφαλής του συναρπαστικού αγώνα.

Ο Γάλλος οδηγός της Hyundai, έχει αφήσει πίσω του τον Σάμι Παχάρι στα 5,3 δευτ. και τον Όλιβερ Σόλμπεργκ σα 7, 7 δευτ., ενώ ενδεικτικό της μάχης που γίνεται είναι το γεγονός ότι ακολουθεί κατά πόδας ο Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota 8,1 δευτ., ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai στα 8,7 δευτ., και ο επικεφαλής της βαθμολογίας Έλφιν Έβανς με Toyota στα 11,1 δευτ.

Πιο πίσω έμεινε ο δεύτερος στη βαθμολογία Τακαμότο Κατσούτα με Toyota, στα 28,3 δευτ., και ακόμα πιο πίσω ο Ντάνι Σόρντο με Hyundai, που επανήλθε στο WRC, ήδη από το προηγούμενο ράλι στα Κανάρια Νησιά.

Οι οδηγοί της M-Sport Ford Τσόσουα ΜακΕρλιν και Τζον Άρμστρονγκ, έπονται.

Η σκληρή μάχη συνεχίζεται.