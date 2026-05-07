Στα 10 χρόνια έφτασε την εγγύηση η Volkswagen

Να που ο σκληρός ανταγωνισμός αποβαίνει -όχι πάντα- προς όφελος των καταναλωτών και η Volkswagen ρίχνει στην αγορά έχει πολύ ισχυρό κίνητρο απόκτησης νέου μοντέλου.

Το πρόγραμμα Volkswagen JOY που μόλις παρουσίασε η εισαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα, επεκτείνει την εργοστασιακή εγγύηση από τα 4 χρόνια στα 10 χρόνια ή 150.000 χλμ., κάτι άκρως σημαντικό για τον πελάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η αναδρομική ισχύ του προγράμματος, δηλαδή ισχύει και για όσους έχουν αποκτήσει VW από την 1η Ιανουαρίου 2026 και έπειτα.

Κι ακόμα, το πρόγραμμα JOY παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση στην τιμή του αυτοκινήτου, ενώ εφαρμόζεται τόσο για τα επιβατικά, όσο και για τα επαγγελματικά οχήματα Volkswagen.

Σημειώνω ότι για να ισχύει η 10ετής εγγύηση ή 150.000 χλμ., ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να πραγματοποιεί την προγραμματισμένη συντήρηση μόνο στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πράξη αυτή διασφαλίζει ότι κάθε όχημα παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μάρκας, ενώ σημειώνονται και οι ημερομηνίες, καθώς και τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του προγράμματος JOY, είναι ότι η εταιρεία έχει αναρτήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, που είναι 18 άρθρα, ώστε ο υποψήφιος ή νυν οδηγός VW από την 1η Ιανουαρίου 2026, να γνωρίζει τα πάντα.