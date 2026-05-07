Στην Ελλάδα το υβριδικό Mazda CX-5 με τιμές από 33.960 ευρώ

Με πάνω από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων άνω των 850.000 μονάδων είναι στην Ευρώπη, το Mazda CX-5 αποτελεί best seller SUV για την ιαπωνική μάρκα. Με 14 χρόνια παρουσίας στην αγορά, τώρα, στην 3η του γενιά συνδυάζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion, την οδηγική εμπειρία Jinba Ittai, μεγαλύτερους χώρους και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Στα 4,57μ. μήκος, μεγαλύτερες πόρτες κατά 7 εκ., και μεταξόνιο 2,7μ., έχει αυξημένο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 583 λίτρα, που επεκτείνεται στα 2.019 λίτρα (+381 λίτρα από πριν) με την ασύμμετρη (40:20:40) αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Το νέο Mazda CX-4 φέρει ένα νέο σύστημα Human Machine Interface (HMI) που περιλαμβάνει: νέα κεντρική οθόνη αφής, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μεγάλο head–up display, διακόπτες στο τιμόνι και φωνητικές εντολές.

Επίσης, για πρώτη φορά σε μοντέλο Mazda, το CX-5 διαθέτει Google built–in, ενσωματώνοντας υπηρεσίες όπως: Google Maps, Google Assistant, κι έχει πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play.

Το μοντέλο τροφοδοτείται από έναν εξελιγμένο κινητήρα 2.5 λίτρων e–Skyactiv G, που συνδυάζεται με τεχνολογία Mazda M Hybrid, με ισχύ 194 ίππους και 263 Nm ροπής, που συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το κινητήριο σύστημα προσφέρεται είτε σε προσθιοκίνητη είτε σε τετρακίνητη έκδοση, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά.

Παράλληλα, εξοπλίζεται με ένα αναβαθμισμένο σύνολο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Driver Emergency Assist, Proactive Driver Assist, 360° View Monitor με underfloor view.