Εντυπωσιακός ο Zarco στην πατρίδα του με πρώτο χρόνο στις δοκιμές

Την περσινή του νίκη στο Grand Prix του MotoGP στο Le Mans θέλει να επαναλάβει ο Ζοάν Ζαρκό.

Ο Γάλλος αναβάτης, εκστασίασε τους συμπατριώτες του που γέμισαν τις εξέδρες από την Παρασκευή κιόλας, στις ελεύθερες δοκιμές, που έχουν, ωστόσο, σημασία για τη διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών.

Τον Ζαρκό ακολούθησε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με VR46 Ducati, ενώ τρίτος ήταν ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, τη στιγμή που ο ομόσταβλός του και περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ ήταν 13ος και αύριο θα πρέπει να κάνει πολύ καλό χρόνο στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ώστε να βρεθεί στο Q2 και όχι στο Q1 για να παλεύει από τις πίσω θέσεις.

Ο νικητής του Ισπανικού Grand Prix, Αλεξ Μάρκεθ ήταν 4ος με τη Gresini Ducati, και ακολούθησε ο Ζοάν Μιρ με εργοστασιακή Honda.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετσέκι ήταν 7ος με την εργοστασιακή Aprilia, πίσω από τον ομόσταβλό του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε και μια έξοδο στα χαλίκια.

Αλεξ Ρινς με Yamaha, Αϊ Ογκούρα με Aprilia της Trackhouse και Πέδρο Ακόστα με ΚΤΜ, μπήκαν όλοι στο Q2 για αύριο.