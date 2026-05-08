Με πλήρη γκάμα η Ford Pro στην φετινή έκθεση Transport Show

Δυναμική θα είναι η παρουσία της Ford Pro στην 5η Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων, Τεχνολογίας Μεταφορών και Logistics, Transport Show, η οποία πραγματοποιείται στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Metropolitan Expo.

Στο περίπτερο της «μπλε οβάλ» μάρκας θα βρίσκεται το νέο Puma Van Gen-E, η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς Puma, με το πρακτικό GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων και τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) των 43 λίτρων, ενώ παράλληλα προσφέρει μικτό ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τα 490 κιλά και όγκο φόρτωσης 1 κ.μ.

Πλάι του, το νέο E-Transit Courier με αυτονομία έως και 300 χλμ. και ωφέλιμο φορτίο έως 625 κιλά.

Επίσης, δίπλα στις compact λύσεις των Puma και Courier, το καταξιωμένο Transit Van με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και το Ranger Plug–In Hybrid που συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 2.3lt EcoBoost με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας έως 281 ίππους και θηριώδη ροπή 697 Nm ροπής. Προσφέρει μέση ηλεκτρική αυτονομία έως 42 χλμ. και έως 50 χλμ. σε αστικό κύκλο οδήγησης, έχει δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά και ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τα 865 κιλά.

Το Ranger Raptor θα είναι επίσης εκεί, με τον προηγμένο πετρελαιοκινητήρα 2.0lt EcoBlue της Ford με μέγιστη ισχύ 210 ίππους και ροπή 500 Nm, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων. Με δυνατότητα βάθους διέλευσης υδάτινου εμποδίου στα 85 εκ., υπερπλήρη εξοπλισμό καθώς και 6 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης.

Η Ford Pro θα παρουσιάσει και το 9-θέσιο Tourneo Custom, για τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και υπηρεσίες VIP μεταφοράς, όπως και το 18-θέσιο Transit Minibus, ικανό για τη μεταφορά προσωπικού ή μαθητών διαθέτοντας προηγμένα συστήματα ασφάλειας, εργονομικό σχεδιασμό και εύκολη πρόσβαση για τους επιβάτες.