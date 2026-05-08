Μάχη δευτερολέπτων στα χώματα της Πορτογαλίας με απίστευτα στιγμιότυπα

Από τρία χέρια έχει περάσει το προβάδισμα στο 6ο ράλι του WRC στην Πορτογαλία, έπειτα και από τη δεύτερη μέρα του αγώνα.

Χθες το βράδυ, επικεφαλής είχε τεθεί ο Όλιβερ Σόλμπεργκ με Toyota Yaris Rally 1, και σήμερα μέχρι το μεσημέρι, μπροστά ήταν ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20N Rally1.

Ωστόσο, μια έξοδος του Γάλλου οδηγού της κορεατικής ομάδας, που απέφερε δύο κλαταρισμένα ελαστικά, σε συνδυασμό με την απίστευτη απόδοση του Σεμπαστιάν Οζιέ που κέρδισε 4 από τις 7 ειδικές διαδρομές της ημέρας, έφεραν τον Γάλλο 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, να είναι επικεφαλής του αγώνα με μόλις 3,7 δευτ. από έναν άλλο οδηγό της Hyundai, τον Τιερί Νεβίλ.

Ο Βέλγος, πρωταθλητής του 2024, επανήλθε σε φόρμα, κέρδισε σήμερα 2 ειδικές διαδρομές και είναι μέσα στο κόλπο της νίκης, αρκεί να μην κάνει λάθος όπως αυτό στην Κροατία, που ενώ προηγείτο στην τελευταία ειδική διαδρομή, έχασε από υπερβάλλοντα ζήλο το αυτοκίνητο, το χτύπησε κι εγκατέλειψε.

Τρίτος ο Σάμι Παχάρι με ένα ακόμα Toyota. Ο Φινλανδός ήτα αυτός που κυριάρχησε στις άλλες 2 ειδικές διαδρομές, και βρίσκεται σε απόσταση 15,2 δευτ. από τον ομόσταβλό του Οζιέ.

Στην 4η θέση ο Σόλμπεργκ, στα 16,4 δευτ., που είχε περιπέτεια στην ίδια ειδική διαδρομή με τον Φορμό, και στην 5η ο Έλφιν Έβανς με ένα ακόμα Toyota, στα 28,1 δευτ., ο οποίος έχασε χρόνο από την σκόνη στην ειδική που προκάλεσε ένα ρυμουκλό όχημα! Ο δε Φορμό, μετά την ατυχία του, είναι 6ος με διαφορά 34,3 δευτ. από την κορυφή, όμως η μάχη έχει δρόμο ακόμα.

Ο Τακαμότο Κατσούτα ακολουθεί με Toyota, ο Ντάνι Σόρντο με Hyundai και ο Τζόσουα ΜακΕρλιν με M-Sport Ford. Ο δεύτερος οδηγός της «μπλε οβάλ» ομάδας, ο Τζον Άρμστρονγκ έχασε πολύ χρόνο επειδή οδηγούσε χωρίς υδραυλικό τιμόνι.

Πρώτος στην κατηγορία WRC2 ο Νικόλα Κριαζίν με Lancia HF.

Αύριο, η 3η μέρα είναι μεγάλη, με 9 ειδικές διαδρομές, με τον επικεφαλής του πρωταθλήματος Έβανς να μπαίνει πρώτος στη μάχη, με το μειονέκτημα να καθαρίζει τον δρόμο.