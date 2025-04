Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα για τον Τζακ Ντούχαν στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix της Ιαπωνίας

Με ένα ατύχημα ολοκληρώθηκαν -νωρίς- για τον Τζακ Ντούχαν η διαδικασία των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής (04.04.2025), ενόψει του Grand Prix της Formula 1 στη Σουζούκα της Ιαπωνίας. Ο 22χρονος Αυστραλός πιλότος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου της Alpine με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στις μπαριέρες.

Ο Τζακ Ντούχαν επιχείρησε να στρίψει -στη στροφή 1- με ανοιχτό το DRS, με αποτέλεσμα να μην έχει κάθετη δύναμη στο πίσω μέρος και να προσκρούει με πολλά km/h στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να διαλυθεί!

Ο Τζακ Ντούχαν ενημέρωσε την ομάδα του μέσω ραδιοεπικοινωνίας ότι δεν έχει τραυματιστεί, ενώ στο σημείο έσπευσε η ιατρική ομάδα της FIA. Ευτυχώς, κατάφερε να βγει από το μονοθέσιο δίχως να χρειαστεί βοήθεια, σώος και εμφανώς ταραγμένος.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy