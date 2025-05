Formula 2: Το απόλυτο χάος στην εκκίνηση στο Μονακό με σύγκρουση 11 μονοθεσίων

Το αστέρι της McLaren και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Formula 2, Άλεξ Νταν, προκάλεσε μια μεγάλη καραμπόλα στον αγώνα στους δρόμους του Μονακό, με τους διοργανωτές να σηκώνουν -πρόωρα- την κόκκινη σημαία.

Το περιστατικό συνέβη στην πρώτη στροφή της πίστας στο Μονακό, με τον poleman και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Άλεξ Νταν, να κάνει κακή εκκίνηση και να χάνει την πρώτη θέση από τον Βίκτορ Μάρτινς.

Στη προσπάθεια του να ανακτήσει τη θέση του, ο Νταν έκανε μια τολμηρή και λανθασμένη “βουτιά” στην 1η στροφή. Η μπροστινή πτέρυγα του μονοθεσίου του χτύπησε το μονοθέσιο του Μάρτινς, στέλνοντας και τους δύο στις μπαριέρες. Η στενή “στη στενή St. Devote” σχεδόν φράκαρε, για να ακολουθήσει μια καραμπόλα στην οποία εννέα μονοθέσια συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Ο αγώνας διεκόπη για να καθαριστεί η πίστα από τα συντρίμμια. Μέσα σε αυτό το χάος, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Κάποιοι κατάφεραν να περάσουν -οι περισσότεροι όχι ανέπαφα- και επέστρεψαν στα pit για την επανεκκίνηση.

ALL the angles of Formula 2’s turn one crash #F2 #MonacoGP pic.twitter.com/8QHnox3ZTO

Jump onboard with the drivers to find out how they saw the turn one crash #F2 #MonacoGP pic.twitter.com/P2ttyfgPXP