Το νέο, πανίσχυρο ηλεκτρικό μονοθέσιο της Citroen

Μπορεί η 12η σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών Μονοθεσίων Formula E να βρίσκεται σε εξέλιξη, με 6 αγώνες να έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα, εντούτοις η προετοιμασία για την 13η σεζόν έχει ξεκινήσει.

Η Citroen, η οποία έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα στη 12η σεζόν, ήδη έχει προαναγγείλει τη συνέχιση της συμμετοχής της και μάλιστα αποκάλυψε και το νέο μονοθέσιο, της νέας εποχής GEN4 που θα έχουμε την ερχόμενη σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αυτοκίνητο GEN4 εισάγει αρκετές βασικές καινοτομίες σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Πλέον, διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση, με τους τέσσερις τροχούς να κινούνται για βελτίωση της πρόσφυσης και της ανάπτυξης ενέργειας.

Επίσης, φέρει προηγμένο έλεγχο πρόσφυσης, ώστε να περιοριστεί η ολίσθηση των τροχών και να βελτιστοποιηθεί η πρόσφυση σε όλες τις φάσεις οδήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι ακόμα, θα έχει δύο αεροδυναμικές διαμορφώσεις, με πακέτο υψηλής κάθετης δύναμης για κατατακτήριες δοκιμές και ρύθμιση χαμηλής κάθετης δύναμης για συνθήκες αγώνα.

Εξάλλου, θα παρέχει αυξημένη συνολική απόδοση και υψηλότερες ταχύτητες, με βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας.

Η νέα γενιά αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την ισχύ και τις επιδόσεις. Ενώ η πλατφόρμα GEN3 παρείχε έως και 300 kW ισχύ στον πίσω άξονα, σε τυπικές συνθήκες, και έως 350 kW σε τετρακίνηση κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και της Λειτουργίας Επίθεσης (ATTACK MODE), η GEN4 εισάγει μόνιμη τετρακίνηση με 450 kW σε τυπικές συνθήκες αγώνα και έως 600 kW σε κατατακτήριες δοκιμών και στη Λειτουργία Επίθεσης. Παράλληλα, η ικανότητα αναγεννητικής πέδησης αυξάνεται από περίπου 600 kW σε 700 kW, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση και την ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυάζοντας αυξημένη ισχύ, βελτιωμένη πρόσφυση και μεγαλύτερη αεροδυναμική ευελιξία, η GEN4 πρόκειται να προσφέρει πιο ανταγωνιστικούς και στρατηγικά πολύπλοκους αγώνες.

Για την Citroen Racing, αυτές οι τεχνικές εξελίξεις αποτελούν μια ευκαιρία να βασιστεί στα θεμέλια που τέθηκαν σε αυτή την πρώτη σεζόν της Formula E.

Το μονοθέσιο είναι ντυμένο με καμουφλάζ, καθώς το επίσημο σχέδιο θα αποκαλυφτεί προσεχώς.