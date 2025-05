Shell: Σκέψου περισσότερα από το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης

Μετά από 23 χρόνια στην αγορά, η Shell, μέσω της Coral Α.Ε. – Shell Licensee, παρουσιάζει το αναβαθμισμένο πρόγραμμα επιβράβευσης στην αγορά καυσίμων, το Shell GO+.

Το νέο πρόγραμμα με μήνυμα «Σκέψου περισσότερα», προσφέρει πόντους, προνόμια, διαγωνισμούς και αποκλειστικές συνεργασίες, τόσο στα πρατήρια Shell όσο και μέσω της εφαρμογής Shell GO+ app.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη του Shell GO+ μπορούν να κερδίζουν πόντους με κάθε αγορά καυσίμων, προϊόντων ή υπηρεσιών στα πρατήρια Shell και μέσω συνεργατών του προγράμματος, να εξαργυρώνουν πόντους για εκπτώσεις ή δώρα στα πρατήρια Shell ή στο e-shop allSmart.gr.

Παράλληλα, τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες και gamified εμπειρίες όπως τα «Spin to Win» και «Count to Win», ενώ επωφελούνται από στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η nrg, το Cosmote Deals For You, και άλλες.

Η εγγραφή στην εφαρμογή Shell GO+ γίνεται εύκολα μέσω smartphone. Tα νέα μέλη με άυλη κάρτα ή τα μέλη που συνδέουν την υφιστάμενη πλαστική κάρτα τους για πρώτη φορά στο app κερδίζουν 200 πόντους μετά την πρώτη τους συναλλαγή σε ένα πρατήριο Shell.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Shell GO+ ξεχωρίζει διότι είναι προσωποποιημένο, καθώς οι πελάτες βλέπουν τις δικές τους προσφορές, πόντους και ανταμοιβές, δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά καυσίμων αλλά ανταμείβει την αγορά προϊόντων στα καταστήματα ευκολίας, τις υπηρεσίες πλυσίματος, τον καφέ ή το σνακ, ακόμα και την αγορά υγραερίου και πετρελαίου θέρμανσης.

Επίσης, οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν είτε στα πρατήρια, είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα allSmart.gr, που προσφέρει περισσότερες από 40.000 επιλογές προϊόντων.

«Το Shell GO+ δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα επιβράβευσης. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που βασίζεται στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού και ενσωματώνεται πλήρως στην καθημερινότητά του. Στόχος του προγράμματος είναι να επιβραβεύει σταθερά την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των πελατών, προσφέροντας πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη στα πρατήρια Shell. Από τη συλλογή πόντων μέσω πρατηρίων, e-commerce και στρατηγικών συνεργασιών, μέχρι την άμεση εξαργύρωση και τη συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις, όπως η στήριξη του The Love Van, το πρόγραμμα ενισχύει την αφοσίωση και προσφέρει αξία σε κάθε επαφή του πελάτη με το brand», αναφέρει η Κίρκη Καλατζή, γενική διευθύντρια της Coral Α.Ε. – Shell Licensee.