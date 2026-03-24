Lancia: Η Gamma γιορτάζει 50 χρόνια κομψότητας και καινοτομίας

Ένα από τα πιο κομψά μοντέλα του παρελθόντος, η Lancia Gamma, της οποίας η πορεία δεν συνεχίστηκε μετά το 1984, γιορτάζει 50 χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης τον Μάρτιο του 1976.

Το λανσάρισμα του αυτοκινήτου σηματοδότησε την επιστροφή της μάρκας στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων.

Από το ντεμπούτο του, το μοντέλο προσφερόταν σε δύο εκδόσεις, σε συνεργασία με τον οίκο Pininfarina: ένα πρωτότυπο hatchback sedan και ένα εξαιρετικά κομψό coupe σχεδιασμένο από τον Aldo Brovarone.

Για τη ναυαρχίδα της Lancia, αναπτύχθηκε ένας ολοκαίνουργιος τετρακύλινδρος κινητήρας boxer 2.5lt που απέδιδε 140 ίππους, με εκτεταμένη χρήση αλουμινίου. Αυτή η μονάδα έδωσε επίσης τη δυνατότητα για μια έκδοση 1.999 κ.εκ. που απέδιδε 120 ίππους, η οποία δημιουργήθηκε για να συμμορφώνεται με τους ιταλικούς φορολογικούς κανονισμούς για κινητήρες άνω των δύο λίτρων.

Το sedan ξεχώριζε για τον αντισυμβατικό και καινοτόμο σχεδιασμό του, με ιδιαίτερη προσοχή στην αεροδυναμική, τη φωτεινότητα του εσωτερικού και την άνεση, ενώ το Gamma Coupe ενσάρκωσε την κομψότητα των ιταλικών αυτοκινήτων Gran Turismo με ένα εσωτερικό που περιγράφεται ευρέως ως ένα εκλεπτυσμένο «σαλονάκι ταξιδιού».

Με τη δεύτερη σειρά που παρουσιάστηκε το 1980, ήρθε ο ψεκασμός καυσίμου, οι αναβαθμίσεις στο στυλ και τα νέα υλικά εσωτερικού. Επιπλέον, αρκετές πρωτότυπες ιδέες που σχεδιάστηκαν από τους οίκους Pininfarina και Italdesign προήλθαν από την πλατφόρμα Gamma. Μεταξύ αυτών είναι το Gamma 3V του Giorgetto Giugiaro της Italdesign, που τώρα φυλάσσεται στο Heritage Hub στο Τορίνο.

Η παραγωγή έληξε το 1984 μετά από περίπου 22.000 μονάδες, δίνοντας τη θέση της στη νέα Lancia Thema. Περιζήτητη σήμερα από συλλέκτες και λάτρεις, η Gamma παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και καινοτόμες εκφράσεις του ιταλικού αυτοκινητιστικού σχεδιασμού της δεκαετίας του 1970.