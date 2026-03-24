MotoGP: Με το βλέμμα στο Όστιν και τη μάχη Aprilia – Ducati να μαίνεται

Αυτό το τριήμερο θα διεξαχθεί στο Όστιν ο τρίτος αγώνας του MotoGP, μετά την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία.

Η Aprilia ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα, καταφέρνοντας να κερδίσει και στα δύο Grand Prix με τον Μάρκο Μπετσέκι, ενώ στη Βραζιλία πήρε και τη δεύτερη θέση με τον Χόρχε Μαρτίν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ducati, έχει μείνει με τη νίκη του Μαρκ Μάρκεθ στο Sprint της Βραζιλίας, ενώ η KTM με τη νίκη του Πέδρο Ακόστα στο Sprint της Ταϊλάνδης.

Με τον Μαρκ Μάρκεθ να επισημαίνει ότι η φετινή μοτοσυκλέτα δεν είναι σαν την περσινή (!) και την Aprilia να βρίσκει ρυθμό, αν και ο Μαρτίν λέει ότι υπολείπεται κάπως της Aprilia, η συνέχεια φαντάζει συναρπαστική.

Και βέβαια, περιμένουμε να είναι εντυπωσιακή και όχι αυτή τη μονοτονία που είχαμε πέρυσι με τη Ducati να κάνει σχεδόν πάντα το 1-2 με τα αδέρφια Μάρκεθ, έστω και αν ο Αλεξ τρέχει για τη δορυφορική ομάδα Gresini.

Και μιας και αναφέρθηκα στη Gresini, η απόφαση της εργοστασιακής Ducati -η οποία πληρώνει τον Αλντεγκέρ να τρέχει για τη Gesini- να τον δώσει από το 2027 στην άλλη της δορυφορική ομάδα τη VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι, επέφερε τριγμούς στις σχέσεις Gresini – Ducati, με τις φήμες να λένε ότι συζητά με τη Honda.

Ωστόσο, στη Βραζιλία συναντήθηκαν οι επικεφαλής Ducati και Gresini και τα νέα θα έρθουν μετά το Όστιν, για να ανανεώσει ή όχι η Gresini, καθώς ίσως να μάθουμε και τα ονόματα των οδηγών τόσο της Gresini για το 2027, όσο και της VR46.