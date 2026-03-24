MG: «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», με νέα μπαταρία SolidCore και νέα τεχνολογία Hybrid+

Η MG ανοίγει νέο Κέντρο Μηχανολογίας στη Φρανκφούρτη, που θα χρησιμεύσει ως βασικός κόμβος για την υλοποίηση της στρατηγικής της «στην Ευρώπη, για την Ευρώπη».

Η εγκατάσταση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη οχημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ευρωπαίων αγοραστών, βάσει του οδικού περιβάλλοντος και του τρόπου οδήγησης.

Η MG έχει επεκτείνει σημαντικά την παρουσία της σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν πλέον το ένα εκατομμύριο οχήματα.

Υποστηριζόμενη από τις ομάδες μηχανικών της MG στο Longbridge του Ηνωμένου Βασιλείου και το Κέντρο Σχεδιασμού MG στο Λονδίνο, η γκάμα προϊόντων της MG επωφελείται από την ισχυρή ευρωπαϊκή επιρροή, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Εκτός από το νέο Κέντρο Μηχανολογίας, η MG έχει κι άλλα νέα.

Μπαταρία MG SolidCore

Η MG ανακοινώνει τη νέας τεχνολογίας ημι-στερεάς μπαταρία MG SolidCore και γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως που επιτυγχάνει μαζική παραγωγή ημι-στερεάς μπαταρίας, προσφέροντας βελτιωμένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η τεχνολογία μπαταρίας SolidCore θα εισαχθεί στα ηλεκτρικά οχήματα MG στην Ευρώπη στα τέλη του 2026.

Τεχνολογία MG Hybrid+

Η MG το 2025 πούλησε 137.000 υβριδικά οχήματα (+300% σε σχέση με το 2024) με το MG HS να συγκαταλέγεται στα 10 κορυφαία σε πωλήσεις υβριδικά μοντέλα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Η τεχνολογία Hybrid+ χρησιμοποιεί λογισμικό για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου, την ταχύτερη παροχή ισχύος και πιο πολιτισμένη λειτουργία και οδηγική εμπειρία.

Το αυξημένο μέγεθος της μπαταρίας στις 1,83kWh, βελτιώνει την απόδοση, επεκτείνει την ηλεκτρική αυτονομία και μειώνει το κόστος λειτουργίας.

Παράλληλα, ο κινητήρας 8 λειτουργιών, συνεργάζεται με ένα καινοτόμο υβριδικό κιβώτιο 3 ταχυτήτων, μειώνοντας τους θορύβους και τους κραδασμούς.