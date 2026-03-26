Skoda: Νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά και συστήματα υποβοήθησης στα Elroq και Enyaq

Δύο σημαντικά ηλεκτρικά μοντέλα που έφεραν τη Skoda ως 3η πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη, το 2025, τα Elroq και Enyaq, εμφανίζονται με ουσιαστικές αναβαθμίσεις.

Το Elroq, με πάνω από 95.300 πωλήσεις, δεύτερο στα ηλεκτρικά στην Ευρώπη το 2025, και το Enyaq έβδομο, με πάνω από 79.600 μονάδες, έρχονται από τα μέσα του 2026 με αναβαθμισμένο infotainment και ενισχυμένη συνδεσιμότητα.

Το νέο infotainment βασισμένο σε Android, διαθέτει αρχική οθόνη πιο καθαρή και λειτουργική, προσφέροντας πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Παράλληλα, το νέο in-car app store εμπλουτίζει την εμπειρία με εφαρμογές όπως Spotify και YouTube, αλλά και επιλογές ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και καθημερινής χρήσης, αναβαθμίζοντας συνολικά την ψηφιακή εμπειρία.

Επίσης, για πρώτη φορά, η Skoda εισάγει digital key, επιτρέποντας στον οδηγό να ξεκλειδώνει, να κλειδώνει και να εκκινεί το όχημα μέσω smartphone.

Κι ακόμα, η υπηρεσία φόρτισης Powerpass ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τιμές, αξιολογήσεις και διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν παρόχους, να δημιουργούν λίστες προτιμήσεων και να διαχειρίζονται τη φόρτιση απευθείας από την οθόνη του οχήματος.

Σήμερα, μέσω του Powerpass είναι διαθέσιμα περίπου 1.000.000 σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, το Plug & Charge επεκτείνεται και σε συμβατά οικιακά wallboxes, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία φόρτισης.

H Skoda προσφέρει και πιο αναλυτικά δεδομένα οδήγησης στην εφαρμογή MySkoda, καθώς και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) που επιτρέπει στο όχημα να φορτίζει εξωτερικές συσκευές.

Αναβαθμισμένο είναι και το one-pedal driving, που επιτρέπει, πλέον, αφήνοντας ο οδηγός το πεντάλ του γκαζιού, να επιβρανύνει έως την πλήρη ακινητοποίηση χωρίς τη χρήση φρένου.

Εξάλλου, τα Elroq και Enyaq αποκτούν frunk 21 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, αναβαθμισμένο Phone Box που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση έως 25W, θύρες USB-C εμπρός και πίσω που παρέχουν ισχύ έως 45W, Travel Assist 3.0 για ακόμη πιο προηγμένη υποστήριξη στην καθημερινή οδήγηση, εσωτερική κάμερα, νέα radar και εξελιγμένη διαχείριση φωτισμού και μπαταρίες LFP, που προσφέρουν αυξημένη διάρκεια ζωής, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία στη φόρτιση, στις εκδόσεις Elroq 60 και Enyaq 60.