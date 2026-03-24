Renault 5 E-Tech Electric 150 – Δοκιμή: Με παραπομπές στο θρυλικό R5 Turbo, σε ηλεκτρική έκφανση

Το νέο Renault 5 είναι ένα γεγονός που έγινε πράξη από την επιθυμία της γαλλικής μάρκας να επαναφέρει το συναίσθημα των σπορ, συμβατικών αυτοκινήτων, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Με φανερές αναφορές στο παρελθόν του θρυλικού Renault 5 Turbo -που έγραψε ιστορία στα ράλι-, το σημερινό supermini μοντέλο σε κάνει πραγματικά να το θαυμάζεις σχεδιαστικά.

Από την πρώτη φορά που το είδα ως πρωτότυπο, έως και σήμερα που το έχω οδηγήσει, ακριβώς την ίδια άποψη έχω: είναι ένα μοντέλο που σε «φτιάχνει» πριν πιάσεις το τιμόνι του.

Κι αυτό είναι το πρώτο κέρδος για τη Renault, που θεωρώ ότι κατέκτησε τις καρδιές των υποψήφιων αγοραστών ενός συμπαγούς μοντέλου.

Το δεύτερο κέρδος για τη μάρκα με σήμα τον ρόμβο, είναι ότι δεν έφτιαξε ένα απόμακρο αισθητικά ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην καμπίνα, αλλά δημιούργησε ένα εσωτερικό που δεν διαφέρει από τα συμβατικά, θερμικά μοντέλα. Άρα, δεν ξενίζει στο μάτι όσους μπαίνουν στα ενδότερα.

Ένα ακόμα κέρδος που μπορώ να επισημάνω, είναι ότι έστησε κατά τέτοιον τρόπο την ανάρτηση, που πράγματι, σε εμάς τους μεγαλύτερους, θυμίζει τα καλοστημένα 5άρια του παρελθόντος.

Και, βέβαια, το μεγαλύτερο κέρδος για τη Renault, που θα χρειαστεί χρόνο για να το διαπιστώσουμε, είναι όλα αυτά να μετουσιωθούν σε πωλήσεις, ίσως όχι στα νούμερα του παλιού 5 που έφτασε σχεδόν τα 5,5 εκατ. μονάδες (πολλά 5άρια μαζεμένα – τυχαίο;) στην αγορά, από τα 1972 έως το 1996, καθώς είναι ηλεκτρικό -και γνωρίζουμε ότι η αποδοχή τους δε βρίσκεται στο επιθυμητό για τους κατασκευαστές επίπεδο- αλλά τουλάχιστον να κάνει υψηλά νούμερα.

Έκανα μάλλον μεγάλη εισαγωγή, αλλά θεωρώ ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Και πάμε τώρα στο άλλο ήμισυ!

Ένα αμάξωμα με 3,92μ. μήκος, είναι τόσο συμπαγές όσο δεν παίρνει άλλο. Οι πίσω τροχοί βρίσκονται κυριολεκτικά στην άκρη, ενώ μπροστά ο προτεταμένος προφυλακτήρας και το σπόιλερ χρειάζονταν για να ενισχύσουν τον σπορ χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τους τονισμένους ώμους των τροχών σε ζάντες 18 ιντσών.

Η κλειστή μάσκα στο νέο R5 ούτε καν που φαίνεται ότι το διαφοροποιεί ως ηλεκτρικό, ενώ τα LED φωτιστικά και τα τετράγωνα φώτα ημέρας, δημιουργούν μια υπογραφή που το κάνει να ξεχωρίζει, όπως εν γένει το αμάξωμα, με τη διχρωμία στην οροφή. Οι λεπτομέρειες με το 5 στο καπό που αναβοσβήνει, το 5 στο πλάι των μπροστινών θυρών, και το κόκκινο σιρίτι στην πάνω γραμμή των παραθύρων που φτάνει έως την πίσω αεροτομή, παίζουν με το μάτι ως στοιχεία εκκεντρικότητας.

Βασισμένο σε μια νέα πλατφόρμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα 400v, οι μηχανικοί τεντώνοντας το μεταξόνιο στα 2,54 μ., κατάφεραν να φέρουν την καμπίνα στα μέτρα 4 ενήλικων επιβατών, με τους δύο πίσω να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς στα πόδια, ενώ τα 326 λίτρα όγκου αποσκευών θα φτάσουν για ένα ταξίδι. Για μικροαντικείμενα υπάρχουν κάποιοι διάσπαρτοι χώροι, που θα εξυπηρετήσουν κατά το δοκούν.

Θα μείνω λίγο ακόμα στην καμπίνα του νέου R5 διότι έχει ενδιαφέρον με τον περιπαικτικό της χαρακτήρα. Αν και θα περίμενα μικρότερης διαμέτρου τιμόνι, εντούτοις το βρήκα βολικό με σχεδόν επίπεδα πάνω και κάτω μέρη. Όχι όμως τόσο βολικούς τους δύο μεγάλους μοχλούς που φέρει, έναν για τις ταχύτητες κι έναν για τον καθαρισμό των παρμπρίζ.

Οι δύο ψηφιακές οθόνες, 10 ιντσών για τον πίνακα οργάνων, που παραμετροποιείται κιόλας, και η οθόνη αφής 10 ιντσών -για σύστημα πολυμέσων και συνδεσιμότητας- στο κέντρο του ταμπλό, φέρουν πολύ καλά γραφικά, με την κονσόλα και την οθόνη να είναι κεκλιμένες προς τον οδηγό για καλύτερο χειρισμό. Οι διακόπτες υπάρχουν για να παραπέμπουν σε συμβατικό αυτοκίνητο και προσωπικά το επικροτώ αυτό το στοιχείο.

Η εκκίνηση γίνεται με διακόπτη ψηλά, ανάμεσα στις δύο οθόνες, ενώ από διακόπτη στο τιμόνι αλλάξεις τα προγράμματα οδήγησης: eco, comfort, sport, perso.

Η συνδεσιμότητα ανήκει στα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, όπως και η τεχνητή νοημοσύνη με τον ψηφιακό βοηθό που ακούει στο όνομα Reno!

Η διχρωμία στην καμπίνα και τα καλοσχεδιασμένα, σπορ καθίσματα από το… παρελθόν, που αγκαλιάζουν το σώμα, με ωραία υφάσματα και ανακυκλωμένα υλικά, συνθέτουν μια καμπίνα που σε προδιαθέτει για fun to drive καταστάσεις.

Κι εκεί είναι που το νέο Renault 5 E-Tech δείχνει χαρακτήρα. Η έκδοση δοκιμής με 150 ίππους ισχύ (110 kW) και 250 Nm ροπής, αποδεικνύεται γρήγορη με 8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα – μια χαρά για τα δεδομένα του αυτοκινήτου.

Η μπαταρία των 52 kWh που αποφέρει 410 χλμ. αυτονομίας, ζυγίζει κοντά στα 300 κιλά, όμως τοποθετημένη στο πάτωμα του αυτοκινήτου έχει ως αποτέλεσμα να χαμηλώνει πολύ το κέντρο βάρους, και σε συνδυασμό με τα 14,5 εκ. απόστασης από το έδαφος, το καθιστά σχεδόν ένα με τον δρόμο.

Κι αυτό το αντιλαμβάνεσαι στα στροφιλίκια, με την ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω να λειτουργεί υπέρ της άνεσης και να κάνει τη διαφορά στην κατηγορία, τη στιγμή που άλλα μοντέλα έχουν ημιάκαμπτο άξονα. Τα περίπου 1.450 κιλά του αμαξώματος δεν τα νιώθεις έντονα, και το τιμόνι σε κατευθύνει εκεί που πρέπει. Αν δεν είσαι συνέχεια στο Sport πρόγραμμα που είναι αλήθεια ότι κοκκινίζει τον πίνακα οργάνων σε χρώμα, και ανάβει τη διάθεσή μας, και χρησιμοποιείς eco ή comfort ή perso (αλλάζει χρωματισμό ο πίνακας), τότε η κατανάλωση ενέργειας θα κυμανθεί σε λογικά επίπεδα, κάτω των 15 kWh / 100 χλμ. Διαφορετικά θα τσιμπήσει παραπάνω.

Διαθέτει και λειτουργία Brake που «φρενάρει» τον ηλεκτροκινητήρα, όταν αφήνεις το πεντάλ του γκαζιού, για μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας, όμως θα ήθελα μια λειτουργία one pedal drive. Αυτό το έχω επισημάνει και σε άλλες δοκιμές και είναι κάτι που μου αρέσει να υπάρχει σε ένα αυτοκίνητο.

Σε εξοπλισμό δεν στερείται τίποτα σε άνεση, με θύρες USB-C, κλιματισμό (αυτόματο στις ανώτερες εκδόσεις), φέρει πλειάδα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα εξωτερικές συσκευές Vehicle-to-Load (V2L), ενώ μπορεί να συνδεθεί για να δώσει ενέργεια στο δίκτυο (V2G) ή και στο σπίτι (V2H), όταν αυτές οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες.

Οι τιμές ξεκινούν με τη μικρή μπαταρία των 40 kWh από 26.900 ευρώ, ωστόσο με κρατική επιδότηση (3.000 ευρώ) και απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου (επιπλέον bonus 1.500 ευρώ), τότε η τιμή μειώνεται στα 22.400 που μια χαρά είναι για το μοντέλο.

Όσον αφορά στις τιμές με τη μεγαλύτερη μπαταρία, ξεκινούν από 33.200 ευρώ, με όλα τα οφέλη της επιδότησης να μειώνουν την τιμή στα 28.500 ευρώ.