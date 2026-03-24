Zeekr: Πρεμιέρα του ηλεκτρικού 7GT στην Ελλάδα

Η premium μάρκα του ομίλου Geely, η Zeekr, παρουσίασε στη χώρα μας ένα πράγματι καλοσχεδιασμένο αυτοκίνητο με ευρωπαϊκά γονίδια.

Το Zeekr 7GT είναι ένα ηλεκτρικό σπορ μοντέλο επιδόσεων, του οποίου αναμένονται οι παραδόσεις να αρχίσουν στην Ελλάδα τον Ιούνιο, με τιμές από 46.990 ευρώ.

Κατά την παρουσίαση του αυτοκινήτου, οι Lukas Medeisis, Senior Exterior designer & Lead designer για το 7GT και Aditya Jangid Senior Designer & Brand Experience, αναφέρθηκαν στη φιλοσοφία σχεδίασης του αυτοκινήτου, ενώ ο Χρήστος Αγγελόπουλος, Strategic Pricing Zeekr Europe, που εργάζεται στα κεντρικά της Zeekr Europe στη Σουηδία, παρουσίασε σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου.

Το Zeekr 7GT, θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις: Core RWD (πισωκίνητο) με μπαταρία 75 kWh και ισχύ 421 ίππους που θα χαρίζει αυτονομία έως 519 χλμ., Long Range RWD με μπαταρία 100 kWh, ισχύ 421 ίππους και αυτονομία έως 655 χλμ., και Privilage AWD (τετρακίνητο) με ισχύ 646 ίππους και αυτονομία έως 558 χλμ., επιταχύνοντας στα 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτ., με τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο βρίσκεται ποιοτικά σε υψηλό επίπεδο και θα αποτελέσει μια ισχυρή πρόταση στη μεσαία κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Στα αξιοσημείωτα καταγράφεται ότι η εισαγωγική εταιρεία GEO Mobility, επέλεξε τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή Γιώργο Πρίντεζη, ως ρόλο Βrand Αmbassador για τη μάρκα.