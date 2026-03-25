Με ρεκόρ συμμετοχών 15ετίας το 46ο Ολυμπιακό Ράλι, 27-29 Μαρτίου

Με 51 πληρώματα θα διεξαχθεί το 46ο Ολυμπιακό Ράλι, 27-29 Μαρτίου, με βασικό διοργανωτή το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ),

Η πανηγυρική εκκίνηση θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου από την Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, στον Πύργο, και η εκκίνηση του αγωνιστικού σκέλους την Κυριακή 29 Μαρτίου το πρωί, στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, με τον τερματισμό στην ίδια Πλατεία στις 6 το απόγευμα.

Ο αγώνας αποτελείται από 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 86,34 αγωνιστικών χιλιομέτρων, οι οποίες ουσιαστικά είναι 2 αλλά θα επαναληφθούν ακόμα δύο φορές: «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη». Τα συνολικά χιλιόμετρα του 46ου Ολυμπιακού Ράλι ανέρχονται σε 368,95 χλμ, με 282,61 χλμ. απλών διαδρομών.

Πρώτοι στις ειδικές διαδρομές, καθώς θα φέρουν το Νο 1 στις πόρτες τους, θα εκκινούν οι πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης, με ένα Skoda Fabia RS Rally2 θα ξεκινήσουν από τον Πύργο την υπεράσπιση του περσινού τους τίτλου. Ο 3 φορές πρωταθλητής Ελλάδος έχει κερδίσει 5 φορές τον αγώνα και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα βρεθεί αντιμέτωπος με 5 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2. Ένα εξ αυτών έχει πλήρωμα του Επαμεινώνδα Καρανικόλα-Γιώργου Κακαβά με Ford Fiesta Rally2. Οι Πάνος Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης θα αγωνιστούν με Toyota GR Yaris Rally2, οι Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte με Skoda Fabia RS Rally2, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κώστας Σούκουλης με Skoda Fabia RS Rally2, και οι Βέλγοι Sebastien Bedoret–Alix Stevenart με Skoda Fabia Rally2 Evο.

Στην κατηγορία Rally3 ο Θέμης Χαλκιάς θα τρέξει με ένα Renault Clio Rally3, οι Πανίκος Πολυκάρπου-Γιώργος Βότσης με Renault Clio Rally3, οι «Flandy»-Kamil Kozdron με Ford Fiesta Rally3, οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος με Renault Clio Rally3, οι Γιώργος Δελαπόρτας – Ηλίας Παναγιωτούνης με Ford Fiesta Rally3, οι Στέφανος Θεοχαρόπουλος – Γιώργος Κότσαλης με ίδιο αυτοκίνητο, και με τετρακίνητο Ford Fiesta Rally3 οι Θεόδωρος Καλαμαράς – Δημήτρης Λαμπράκης.

Στην κλάσης Ν4, θα έχουμε τους: Δημήτρη Σταυρόπουλο-Χρήστο Κουφό με τετρακίνητο Mitsubishi Lancer Evo IX, Αργύρη Τσούλο – Πάνο Σπυρογιάννη με Mitsubishi Lancer Evo IX, Ιωάννη Παράβαλο-Μιχάλη Φράγκου με Mitsubishi Lancer Evo IX, Νίκο Ντάβαρη-Κωνσταντίνο Μακρή με Mitsubishi Lancer Evo IX, Ιωάννη Μποζιονέλου- Ευάγγελου Παναρίτη με Mitsubishi Lancer Evo VI και Ηλία Καφαντάρη-Νίκου Κόντου με Subaru Impreza.

Στη δικίνητη κατηγορία F2, θα αγωνιστούν οι: Νίκος Παπαχριστόπουλο – Νίκος Ξανθός με Peugeot 208 R2, οι Αντώνης Αγγελόπουλος-Χρήστος Δίπλας με Peugeot 208 Rally4, οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Ιωάννης Φωτεινογιαννόπουλος με Ford Fiesta Rally4, οι Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος, με MG ZR 160, οι Παναγιώτης Πανούτσος-Φώτης Κωνσταντόπουλος με Renault Clio R3, οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νικόλαος Βαρώτσος με Ford Fiesta R2, οι Χρήστος Καστής-Δήμητρα Καστή με Peugeot 206 και με Peugeot 208 Rally4 οι Βασίλης Χατζηδάκης–Σπύρος Καραστεφάνου.

Σπουδαίες συμμετοχές έχουμε και στις κατηγορίες F2 E και κλάση Α5.