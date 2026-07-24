Αφοπλιστικός ο Γιώργος Περιστέρης στα εγκαίνια του Βόρειου Τμήματος του Ε65

Σήμερα, στις 14.30 το μεσημέρι, παραδίδονται στην κυκλοφορία και τα εναπομείναντα 46 χλμ. του Βόρειου Τμήματος (70,5 χλμ.) του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, ώστε κάποιος να κινείται εύκολα, σύντομα, και με ασφάλεια σε μια διαδρομή 182,1 χλμ., από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό.

Ωστόσο, χθες το απόγευμα είχαμε τα τυπικά εγκαίνια του έργου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το υπουργό Χρίστο Δήμα, τους υφυπουργούς και τον γενικό γραμματέα, τους τρεις περιφερειάρχες: Θεσσαλίας – Δημήτρη Κουρέτα, Δυτικής Μακεδονίας – Γιώργο Αμανατίδη και Ηπείρου – Αλέξανδρο Καχριμάνη, δημάρχους και άλλους φορείς, και βέβαια του Γιώργου Περιστέρη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της κατασκευάστριας εταιρείας ΤΕΡΝΑ, που έχει και τη λειτουργία και διαχείριση της Κεντρικής και Νέας Οδού, μέσω του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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Επισημαίνω, ότι ο κορυφαίος όμιλος σε κατασκευές και παραχωρήσεις, κατασκεύασε την Ιόνιο Οδό, ανέλαβε την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό, ήταν μέρος της κοινοπραξίας κατασκευής της Πατρών – Πύργου, κατασκευάζει τμήματα του ΒΟΑΚ στο νέο οδικό άξονα της Κρήτης, κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο Κρήτης στο Καστέλι, και βέβαια το Casino – Resort στην κορυφαία επένδυση της Lamda Development στο Ελληνικό!

Κι οπωσδήποτε είχε βαρύνουσα σημασία η ομιλία του Γιώργου Περιστέρη κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο οποίος είπε αυτά που ενδεχομένως άλλοι δεν τολμούν να πουν, αναφερόμενος στο τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια.

«Θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή, από πόσα κύματα πέρασε αυτή η επένδυση, αυτό το έργο για να φτάσει σήμερα εδώ πέρα, να ενώνει τη δυτική Ελλάδα με την κεντρική.

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Το 2007 υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του Ε65 με τη μέθοδο της παραχώρησης.

Το 2009, όταν άρχισε να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως, βεβαίως οι αλλοδαπές τράπεζες εγκατέλειψαν τη χώρα.

Σταμάτησαν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και όλες οι παραχωρήσεις. Οι συνέταιροί μας προφανώς έφυγαν- σταμάτησαν.

Η ΤΕΡΝΑ έμεινε για άλλο ενάμιση χρόνο και δούλευε ξέροντας ότι δεν θα μπορεί να εισπράξει χρήματα πουθενά, μέχρι που τότε αναγκάστηκε να σταματήσει μέχρι να δει τι θα γίνει.

Ξεκινάει η προσπάθεια του reset όπου ο σημερινός Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης με τη βοήθεια του εθελοντή συμβούλου του κυρίου Βιδάλη ξεκίνησε την προσπάθεια του reset.

Τότε λοιπόν οι ακριβοπληρωμένοι ξένοι σύμβουλοι, με τις πολύ βαριές σφραγίδες, συμβούλεψαν το Ελληνικό Δημόσιο ότι ήταν προς το συμφέρον του να κατασκευαστεί μόνο το μεσαίο τμήμα, δηλαδή ένα κομμάτι που ξεκινάει από το πουθενά και πηγαίνει στο πουθενά και να μην γίνει ο Ε65.

Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι κοινοί θνητοί με λιγότερες σφραγίδες και χωρίς αμοιβή, οι οποίοι εξήγησαν τότε στην κυβέρνηση και στον κύριο Χατζηδάκη, προσωπικά, ότι αυτό θα σήμαινε ότι το ελληνικό δημόσιο θα πλήρωνε 800 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για να μην γίνει ο δρόμος. Όταν αυτό έγινε κατανοητό, έγινε προσπάθεια και ξεκίνησε η υλοποίηση του νοτίου τμήματος.

Προχωρούσε η υλοποίηση του νοτίου τμήματος και ξεκίνησε η κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση του βορείου.

Σε αυτό το σημείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τη φαεινή ιδέα να μην γίνει το βόρειο τμήμα γιατί δεν χρειαζόταν, άρα θα γινόταν ένας δρόμος που θα σταμάταγε στη μέση και ο τελικός σκοπός που ήταν να ενώσει όλες αυτές τις περιοχές δεν θα είχε επιτευχθεί.

Αυτή η διελκυστίνδα κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο.

Αν δεν ήταν ο σημερινός Πρωθυπουργός να βάλει το βάρος του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τους εξηγήσει ότι αυτό το πράγμα πρόκειται περί παράνοιας, ο δρόμος αυτός δεν θα είχε γίνει.

[…] Δεν χρειάζεται να πω ότι τις πρώτες ευχαριστίες μου τις αποδίδω στα στελέχη, τους μηχανικούς και όλους τους εργαζόμενους που εργάστηκαν στο δρόμο.

Προφανής ήταν η αρωγή της πολιτικής ηγεσίας.

Προφανής ήταν η αρωγή όλων των τοπικών αρχόντων και υπευθύνων, ώστε σήμερα να φτάσουμε στο σημείο αυτό.

Η πολιτική ηγεσία που παρίσταται σήμερα έβαλε σκοπό να τελειώσει ο δρόμος οπωσδήποτε το καλοκαίρι του ‘26, παρόλο που αυτό συμβατικά δεν ήταν ούτε προβλεπόμενο ούτε υποχρεωτικό.

Είμαστε υπερήφανοι που το παραδίδουμε».