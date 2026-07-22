Xpeng G6 Performance – Δοκιμή: Με τετρακίνηση, 487PS με 660Nm ροπή και φουλ εξοπλισμό

Διευρύνει τη γκάμα της η XPENG στην Ελλάδα, μέσω του ομίλου Βασιλάκη, εισάγοντας το ηλεκτρικό fastback P7+, ωστόσο προ ημερών οδήγησα το G6 Performance.

Η μεγαλύτερη χώρα στην παραγωγή αυτοκινήτων, που δεν είναι άλλη από την Κίνα, συνεχίζει την επέλασή της και πραγματικά σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά της καλλιτεχνήματα, εξακολουθούν να τραβούν τα περισσότερα βλέμματα, βάζοντάς τα στα.. ίσα με τους περισσότερους κλασικούς κατασκευαστές, μερικούς εκ των οποίων, μάλιστα, έχει ξεπεράσει.

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Οσον αφορά στο G6 Performance το μοντέλο τοποθετεί ακόμα πιο ψηλά τον πήχη, όχι μόνο στον τομέα της τεχνολογίας και των χώρων, αλλά και σε αυτόν της ασφάλειας και των επιδόσεων.

Το G6 Performance είναι ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην κατηγορία των D-SUV. Έχει μεγάλες διαστάσεις, καθώς το μήκος του είναι 4,758μ., το πλάτος 1,920μ. και το ύψος 1,650μ.. Πάντως, δεν υπάρχουν γωνίες και μυτερά σημεία, αλλά καμπύλες, που ταιριάζουν με το υπόλοιπο αμάξωμα. Με αυτόν τον τρόπο οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να το κάνουν να φαίνεται μικρότερο. Δεν λείπει ο δυναμισμός του, καθώς δεσπόζει η μάσκα κλειστού τύπου με την ονομασία Starlight, τοποθετημένη χαμηλότερα. Η αεροτομή είναι μία ακόμα ωραία πινελιά στην όλη κατασκευή, προσφέροντας έτσι καλό αεροδυναμικό συντελεστή της τάξεως του 0,248.

Προχωρώντας στο εσωτερικό, η μεγάλη οθόνη αφορά το σύνολο των λειτουργιών, ενώ η υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα, βοηθά τον οδηγό να βλέπει κάπως καλύτερα και τον δρόμο μεταξύ άλλων, όταν χειρίζεται κάτι πάνω σε αυτή. Υπάρχει δυνατότητα ασύρματης φόρτισης smartphone, που αν είναι ζεστό, μπορεί να ψυχθεί, ενώ τα μαλακά υλικά με τη συναρμογή, βοηθούν τους επιβάτες να κάθονται με ικανοποίηση. Η οθόνη των 15,6 ιντσών, διαθέτει εύκολο και γρήγορο μενού (που επίσης διευκολύνει τον οδηγό), με τη δεύτερη οθόνη των 10,25 ιντσών να παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες.

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Στους χώρους δεν υπάρχουν παράπονα. Πέντε επιβάτες κάθονται άνετα, δίχως να ανησυχούν για τα κεφάλια και τα γόνατά τους, οι πίσω θέσεις μπορούν να ρυθμιστούν στην πλάτη, ενώ τα 571 λίτρα χωρητικότητας του πορτ-μπαγκάζ, είναι ικανά να μεταφέρουν τις αποσκευές δίχως πρόβλημα. Χώροι υπάρχουν επίσης στις θύρες, στο μεγάλο υποβραχιόνιο και κάτω από την κεντρική κονσόλα, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη πρακτικότητα.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο θέμα του κινητήριου συστήματος και των επιδόσεων. Βασισμένο σε αρχιτεκτονική των 800V, διαθέτει τη λειτουργία Super Fast Charging, που με ισχύ έως και 451kW, σε μόλις 12 λεπτά φορτίζει στο 10-80% τη μπαταρία LFP. Η μονάδα αντέχει θερμοκρασίες έως 1.000 βαθμών Κελσίου και 80 τόνους πίεσης, γεγονός που κάνει άπαντες να θεωρούν, ορθώς, ότι βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ ασφαλές όχημα. Η χωρητικότητα της μπαταρίας αγγίζει τις 80,8kWh και προσφέρει έως 510 χιλιόμετρα αυτονομίας. Εμπρός έχει τοποθετηθεί ένα ηλεκτρομοτέρ 190PS με 220Nm ροπή και πίσω άλλο ένα 296PS με 440Nm ροπή. Συνδυαστικά αποδίδουν 487PS με 660Nm ροπή και το 0-100χλμ./ώρα έρχεται σε 4,1δευτ., με την τελική ταχύτητα να ξεπερνά ελάχιστα τα 200χλμ./ώρα.

Η συνθήκη των δύο ηλεκτρομοτέρ, ένα σε κάθε άξονα, συνιστά τετρακίνηση.

Η ανάρτησή του είναι κι αυτή πολύ καλή, έχοντας διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, κάτι που σημαίνει πως εξασφαλίζει άνεση και μικρές κλίσεις στις στροφές όταν πιεστεί. Απορροφά ομαλά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, συμπληρώνει τα χιλιόμετρα όμορφα και ακούραστα, ενώ παρά το μεγάλο του μήκος, είναι πιο ευέλικτο από όσο πιστεύει κάποιος. Εάν ο χειριστής θελήσει να το πατήσει λίγο παραπάνω, το G6 δεν θα διαμαρτυρηθεί, θα το κάνει, απλά αν παραγίνει, τότε θα αναλάβουν τα ηλεκτρονικά για να το φέρουν στον «ίσιο» δρόμο.

Εν κατακλείδι, το G6 Performance διαθέτει αυτά για τα οποία θα επιλεγεί ως αγορά: Χώρους, ασφάλεια, τεχνολογία και επιδόσεις.

Με τα συστήματα φόρτισης και την αυτονομία του δεν θα αγχώσει τον ιδιοκτήτη του, διαθέτει, στην έκδοση δοκιμής, ηλιοροφή, θερμαινόμενα-ηλεκτρικά-αεριζόμενα καθίσματα με μασάζ, τροχούς 20 ιντσών, όλα τα συστήματα ADAS και πολλά πολλά ακόμα. Να σημειωθεί πως υπάρχουν ακόμα δύο εκδοχές, που είναι η πισωκίνητη Standard Range και η προσθιοκίνητη Long Range.