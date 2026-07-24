Κινηθήκαμε στο τελευταίο τμήμα του Ε65 λίγο πριν δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα στις 14:30

Μετά τα χθεσινά τυπικά εγκαίνια παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη – χωρίς κορδέλες που κανείς δε τις θέλει, πλέον – για την παράδοση του τελευταίου μέρους (46 χλμ.) του Βόρειου τμήματος, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Εγνατία Οδό, στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, κινηθήκαμε σε αυτή τη συνολική απόσταση των 70,5 χλμ.

Ήταν ένα δύσκολο τεχνικά έργο, που χρηματοδοτήθηκε με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξεκίνησε το 2021, καθώς οι εργασίες είχαν σταματήσει, και ολοκληρώθηκε τώρα.

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Σήμερα στις 14:30 το τμήμα των 46 χλμ. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλαμπάκας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Εγνατίας θα δοθεί στην κυκλοφορία, και πλέον θα μπορεί κάποιος να κινηθεί απρόσκοπτα από την Λαμία έως την Εγνατία Οδό, σε μια απόσταση 182,1 χλμ., σε 1 ώρα και 45 λεπτά, ενώ για τη διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά η απόσταση μειώνεται σε 4 ώρες και Αθήνα – Καστοριά ή Κοζάνη σε 4 ώρες και 30 λεπτά.

Παράλληλα, σήμερα στις 12 τη νύχτα (προς Σάββατο), θα λειτουργήσει και ο μετωπικός σταθμός διοδίων στην Οξύνεια, και μαζί με τους άλλους 3, στη διαδρομή Λαμία – Εγνατία Οδό η συνολική χρέωση για ένα ΙΧ θα είναι 13,5 ευρώ.

Στο Βόρειο Τμήμα έχουν χωροθετηθεί και 4 σημεία (2 αμφίπλευρα) ΣΕΑ, με σταθμούς πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμούς ηλεκτροφόρτησης και καταστήματα εστίασης.

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Σε όλο το μήκος των 182,1 χλμ., λειτουργούν: 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας, υπάρχει ο 4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς 1075, Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης και Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000.

Ο δρόμος έχει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 110 χλμ., επειδή υπάρχουν 2 και όχι 3 λωρίδες κυκλοφορίας. Είναι κάτι που θα έπρεπε, συνολικά, να έχει επανεξετάσει η τροχαία, ειδικά για τους αυτοκινητοδρόμους.

Το νέο τμήμα από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία Οδό (Κηπουριό Γρεβενών) είναι θαυμάσιο κατασκευαστικά, ασφαλές, παρακάμπτει όλες τις δύσκολες και επικίνδυνες στροφές του παλαιού δικτύου, διότι κατασκευάστηκε σε νέα χάραξη, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.

Ας τον χαρούμε, ταξιδεύοντας με άνεση και ασφάλεια, με μικρότερες αποστάσεις που θα ωφελήσουν το εμπόριο, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό, και εν γένει την οικονομία συνολικά, καθώς θα συνδέεται πολύ πιο εύκολα το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου, θα διασυνδέεται καλύτερα η Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα Βαλκάνια.