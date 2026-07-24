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Ήρθε το νέο Jaecoo 5 σε πλήρως υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με τιμές από 26.200 ευρώ

Δύο εκδοχές συστημάτων κίνησης, με πλούσιο εξοπλισμό, απόδοση, και άνεση
jaecoo-5-shs
Δημήτρης Μπαλής
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Άργησε αλλά ήρθε μέσα στο κατακαλόκαιρο το JAECOO 5, ένα  κινεζικό, σύγχρονο compact SUV.

Το μοντέλο διατίθεται σε πλήρως υβριδική εκδοχή (SHS-H), και σε αμιγώς ηλεκτρική (EV), φέροντας προηγμένα συστήματα ασφάλειας.

Το νέο JAECOO 5 φέρει κάθετη μάσκα, Full LED φωτιστικά σώματα και έχει ισορροπημένες αναλογίες, σε ένα αμάξωμα μήκους 4,380μ., πλάτους 1,860μ. και ύψος 1,650μ., ενώ χάρη στο μεταξόνιο των 2,620μ., μπορεί να φιλοξενήσει και τρίτο ενήλικα στο πίσω μέρος.

jaecoo-5-shs

Στην καμπίνα διαθέτει μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Η πλήρως υβριδική εκδοχή του JAECOO 5 SHS-H εφοδιάζεται με ένα Super Hybrid System (SHS-H) που αυτοφορτίζεται κατά τη διάρκεια της οδήγησης και δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Το σύστημα συνδυάζει ένα turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT), αποδίδοντας, συνολικά, 224 ίππους, με 295 Nm ροπής.

Εκκινεί ηλεκτρικά, έχει ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία στις χαμηλές στροφές, και έχοντας μέση κατανάλωση μόλις 5,3 λίτρα στα 100 χλμ., μπορεί να αποφέρει έως 905 χλμ. αυτονομίας με γεμάτο ρεζερβουάρ.

Οι τιμές του υβριδικού μοντέλου ξεκινούν από 26.200 ευρώ, έπειτα από την προωθητική ενέργεια ύψους 700 ευρώ, της εισαγωγικής εταιρείας.

jaecoo-5-shs

Από την άλλη, το αμιγώς ηλεκτρικό JAECOO 5 EV εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς, ισχύος 211 ίππων (155kW) με 288 Nm ροπής.

Η μπαταρία χωρητικότητας 61 kWh, προσφέρει συνολική αυτονομία έως 402 χλμ., και μπορεί να φορτίσει σε DC έως 130 kW από 30% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά.

Σε εξοπλισμό φέρει Active Grille Shutter, δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, Vehicle-to-Load (V2L), Pet Mode, Camping Mode, Parking Climate Mode και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.

jaecoo-5-ev

Παράλληλα, η JAECOO διαθέτει ειδικά αξεσουάρ για μετακινήσεις με κατοικίδια, όπως προστατευτικό χώρου αποσκευών, αναδιπλούμενη ράμπα, διαχωριστικό ασφαλείας και ειδικό φορητό μπολ νερού, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για την πόλη και τις εξορμήσεις στη φύση.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με έως και 19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), και διατίθεται με τιμές από 28.900 ευρώ, έπειτα από την προωθητική ενέργεια της εταιρείας, ύψους 4.000 ευρώ, και των 3.000 ευρώ της κρατικής επιδότησης.

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