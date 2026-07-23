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Μείωση τιμής για το Fiat Pandina, από 15.290 ευρώ

Συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών που καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος
fiat-pandina
Δημήτρης Μπαλής
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Για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων, και αξιοποιώντας τα Fiat Summer Deals, το μικρό Pandina, με έκπτωση τιμής 3.200 ευρώ, προσφέρεται από 15.290 ευρώ στην έκδοση Pandina Icon.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ηχοσύστημα με οθόνη 5 ιντσών, ψηφιακό δέκτη ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους/θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για το ηχοσύστημα και τα συστήματα ADAS (αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας), cruise control, και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

fiat-pandina

Στην έκδοση Pandina Cross, θα βρούμε στοιχεία με off-road χαρακτήρα, τροχούς 15 ιντσών, σκούρα φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από τις επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7 ιντσών και Android Auto/Apple CarPlay.

fiat-pandina

Το εφοδιάζεται με ένα υβριδικό μοτέρ βενζίνης ισχύος 65 HP, που συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, κι έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, και ελεύθερη είσοδο στο Δακτύλιο της Αθήνας, συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση,

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