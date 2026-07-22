Με 3.000 ευρώ έκπτωση τιμής το Suzuki e Vitara

Από 24.670 ευρώ κοστίζει η βασική έκδοση, δικίνητη, με ισχύ 144 ίππους και μπαταρία 49 kWh, του αμιγώς ηλεκτρικού Suzuki e VITARA.

Κι αυτό, καθώς η εισαγωγική εταιρεία του ομίλου Σφακιανάκη επιδοτεί την αγορά του με 3.000 ευρώ SUZUKI Electric Bonus, ενώ συνυπολογίζεται και η ελάχιστη κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

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Και επισημαίνω ελάχιστη, διότι αν κάποιος έχει να αποσύρει και παλαιό όχημα τότε επωφελείται ακόμα 1.500 ευρώ, ενώ αν είναι και νέος κάτω των 29 ετών, έχει επιπλέον 500 ευρώ.

Η επίσης δικίνητη έκδοση με ισχύ 174 ίππους και μπαταρία 61 kWh (συνδυασμένη αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα), κοστίζει 27.670 ευρώ, ενώ οι τετρακίνητες εκδόσεις ALLGRIP-e, με ισχύ 184 ίππους και μπαταρία 61 kWh, διατίθεται από 30.670 ευρώ.

Με το νέο e VITARA η Suzuki μπήκε στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, με ένα μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, που εξελίχθηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, και που αποτελεί προϊόν συνεργασίας με την Toyota.

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Οι μπαταρίες είναι τεχνολογίας LFP (φωσφορικό λίθιο σιδήρου), ενώ φέρει και το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης eAxle, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και άμεση απόκριση.

Η βασική έκδοση GL διαθέτει αρκετό εξοπλισμό, όπως: σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, λειτουργία One Pedal Drive και πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η κορυφαία έκδοση GLX προσθέτει, μεταξύ άλλων, πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360 μοιρών, ασύρματη φόρτιση smartphone και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων.

Το νέο e VITARA καλύπτεται με εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης συνοδεύεται από εγγύηση έως 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα (μέσω του προγράμματος Suzuki Care+).