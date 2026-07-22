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Με 3.000 ευρώ έκπτωση τιμής το Suzuki e Vitara

Με την κρατική επιδότηση η μείωση τιμής είναι το ελάχιστο 6.000 ευρώ
Suzuki eVitara
Δημήτρης Μπαλής
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Από 24.670 ευρώ κοστίζει η βασική έκδοση, δικίνητη, με ισχύ 144 ίππους και μπαταρία 49 kWh, του αμιγώς ηλεκτρικού Suzuki e VITARA.

Κι αυτό, καθώς η εισαγωγική εταιρεία του ομίλου Σφακιανάκη επιδοτεί την αγορά του με 3.000 ευρώ SUZUKI Electric Bonus, ενώ συνυπολογίζεται και η ελάχιστη κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Και επισημαίνω ελάχιστη, διότι αν κάποιος έχει να αποσύρει και παλαιό όχημα τότε επωφελείται ακόμα 1.500 ευρώ, ενώ αν είναι και νέος κάτω των 29 ετών, έχει επιπλέον 500 ευρώ.

Η επίσης δικίνητη έκδοση με ισχύ 174 ίππους και μπαταρία 61 kWh (συνδυασμένη αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα), κοστίζει 27.670 ευρώ, ενώ οι τετρακίνητες εκδόσεις ALLGRIP-e, με ισχύ 184 ίππους και μπαταρία 61 kWh, διατίθεται από 30.670 ευρώ.

Με το νέο e VITARA η Suzuki μπήκε στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, με ένα μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, που εξελίχθηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, και που αποτελεί προϊόν συνεργασίας με την Toyota.

Suzuki eVitara

Οι μπαταρίες είναι τεχνολογίας LFP (φωσφορικό λίθιο σιδήρου), ενώ φέρει και το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης eAxle, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και άμεση απόκριση.

Η βασική έκδοση GL διαθέτει αρκετό εξοπλισμό, όπως: σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, λειτουργία One Pedal Drive και πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η κορυφαία έκδοση GLX προσθέτει, μεταξύ άλλων, πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360 μοιρών, ασύρματη φόρτιση smartphone και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων.

Το νέο e VITARA καλύπτεται με εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης συνοδεύεται από εγγύηση έως 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα (μέσω του προγράμματος Suzuki Care+).

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