Στις τελικές δοκιμές το smart #2 πριν την πρεμιέρα στο Παρίσι

Πριν λίγο καιρό, σε έναν χώρο κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, έμαθα για κάποια χαρακτηριστικά του νέου smart #2, είδα την πλατφόρμα του, σε μικρογραφία, και το κόκπιτ που πλησίαζε στην τελική μορφή.

Το νέο ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο βρίσκεται στο τελικό στάδιο των δοκιμών του, καμουφλαρισμένο, όπως συνηθίζεται, καθώς θα το δούμε τον Οκτώβριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

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Στις εγκαταστάσεις δοκιμών, αξιολογήθηκε η ευελιξία του smart #2 σε ένα ευρύ φάσμα πραγματικών αστικών συνθηκών: από ξαφνικά εμπόδια και απότομες αλλαγές λωρίδας έως οδήγηση σε βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα. Η συνεχής εξέλιξη της γεωμετρίας του πλαισίου, της σχέσης μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης, της διαδρομής της κρεμαγιέρας και της λειτουργίας της ανάρτησης εξασφαλίζει ότι το μοντέλο παραμένει σταθερό, άμεσο και ιδιαίτερα ευέλικτο.

Η smart πραγματοποίησε κι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πιστοποίησης των χαρακτηριστικών NVH (Noise, Vibration, Harshness – Θόρυβος, Κραδασμοί και Τραχύτητα λειτουργίας) σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα δοκιμών, όπως αεροδυναμική σήραγγα, ακουστικό θάλαμο, τετραϋδραυλική πλατφόρμα δοκιμών με ελεγχόμενη θερμοκρασία, πίστες εξέλιξης και δημόσιο οδικό δίκτυο.

Επίσης, δοκίμασαν και διαφορετικές συνθέσεις ελαστικών σε τραχιά άσφαλτο, αυλακωτό σκυρόδεμα και διαδρομές υψηλής ταχύτητας, για να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στη χαμηλή αντίσταση κύλισης – για μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία – και στην αποτελεσματική μείωση του θορύβου.

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Ένα ακόμα στοιχείο είναι η ακαμψία του αμαξώματος, που φέρει τη νέα γενιά του κλωβού ασφαλείας tridion.

Εν αναμονή…