Αθήνα – Γρεβενά σε 4 ώρες με τον Ε65 – Από αύριο Παρασκευή στις 15:00 στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα

Επιτέλους, τέλος. Αυτή την ώρα εγκαινιάζεται το τελευταίο, Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, Τρίκαλα – Εγνατία Οδός, αύριο Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι θα δοθεί στην κυκλοφορία, και στις 12 τη νύχτα θα λειτουργήσει και ο σταθμός διοδίων.

Στα εγκαίνια του έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επί της θητείας του και με τη συμβολή του, δόθηκε το πράσινο φως από την ΕΕ ώστε και αυτό το τμήμα να ολοκληρωθεί, όπως και το τμήμα Πάτρα – Πύργος στην Ολυμπία Οδό, αλλά και να ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

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Πλέον, από αύριο το μεσημέρι οι πολίτες θα απολαμβάνουν έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, μήκους 182,1 χλμ., από τη Λαμία (συνδέεται με τον Α.ΘΕ.) μέχρι την Εγνατία Οδό, και θα διανύουν την απόσταση σε 1 ώρα και 45 λεπτά, με ασφάλεια και άνεση.

Τώρα, στα δύο τμήματα που λειτουργούν στον Ε65, Νότιο και Μεσαίο, η μέση ημερήσια κυκλοφορία είναι 16.000 οχήματα και με τη λειτουργία και του Βόρειου Τμήματος θα ανέλθει τουλάχιστον σε 17.000 οχήματα, τον πρώτο χρόνο.

Σημειώνουμε ότι η διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά είναι υπόθεση 4 ωρών, και οι διαδρομές Αθήνα – Καστοριά και Αθήνα Κοζάνη, 4,5 ώρες.

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Η ιστορία του Ε65, το χρονοδιάγραμμα, τα κόστη

Το 2007 υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος – Ε65, ως ενιαίο έργο 174 χλμ., που θα κόστιζε, συνολικά, 1,6 δισ. ευρώ, με χρόνο παράδοσης το 2013!

Το 2010 το έργο σταμάτησε λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως συνέβη και με τα λοιπά οδικά έργα παραχώρησης.

Το 2013, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, το έργο ξεκίνησε με αναθεωρημένες συμβάσεις, και χωρισμένο σε τρία τμήματα: Λαμία – Ξυνιάδα (Νότιο) 32,5 χλμ., Ξυνιάδα – Τρίκαλα (Μεσαίο) 79,1 χλμ., και Τρίκαλα – Εγνατία (Βόρειο) 70,5 χλμ. Το Νότιο και το Βόρειο τμήμα, που ήταν δύσκολα κατασκευαστικά, θεωρήθηκαν αναβαλλόμενα, και προχώρησε η κατασκευή του Μεσαίου τμήματος.

Προπαραμονή Χριστουγέννων του 2017 εγκαινιάστηκε το Νότιο τμήμα.

Το 2018 η Κεντρική Οδός (ΤΕΡΝΑ) ανέλαβε την ολοκλήρωση του Νότιου τμήματος.

Το 2021 παραδόθηκαν τα πρώτα 14 χλμ., ενώ την ίδια χρονιά ανατέθηκε στην Κεντρική Οδό και η ολοκλήρωση του Βόρειου τμήματος.

Τον Ιούλιο του 2024 παραδόθηκε και το υπόλοιπο τμήμα του Νότιου τμήματος.

Τώρα, τον Ιούλιο του 2026 παραδίδεται ολόκληρο το Βόρειο τμήμα.

Το συνολικό κόστος του έργου, έφτασε στα 2,12 δισ. ευρώ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Ο Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Περιλαμβάνει:

14 Ανισόπεδους Κόμβους & 4 Ημικόμβους

5 δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις

8 αμφίπλευρους Χώρους Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου

4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών – ΣΕΑ –(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων

1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)

4 Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων και 5 Πλευρικοί

Υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Σε αυτά τα 182,1 χλμ., λειτουργούν:

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (αναμένεται να λειτουργήσουν δύο ακόμα ΣΕΑ και στο Βόρειο τμήμα, αμφίπλευρα).

Διόδια – κόστη

Υπάρχουν 4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων: Λιανοκλαδίου στο 17,1 χλμ., Σοφάδων στο 66,2 χλμ., Τρικάλων στο 105,7 χλμ. και Οξύνειας στο 151,96 χλμ.

Οι τιμές για ΙΧ, είναι, αντιστοίχως 2,05€, 3,70€, 3,25€ και 4,5€. Για να διανύσει κάποιος οδηγός ΙΧ ολόκληρο τον Ε65, θα δαπανήσει 13,5€.

Πολλαπλά οφέλη

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον Αθηνών – Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο στρατηγικής σημασίας, που στηρίζει τη Δυτική Μακεδονία και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο για ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ε65 θα εξυπηρετήσει τις οδικές μεταφορές, θα ενισχύσει το εμπόριο, την αγροτική και εθνική οικονομία, αλλά και την τοπική οικονομία, αναβαθμίζοντας και τουριστικά πολλές περιοχές, όπως τα Γρεβενά, το Μέτσοβο, την Καστοριά και την Κοζάνη, τα Μετέωρα, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα

Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας – που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση της σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.