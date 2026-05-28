Έρχεται το Geely E2, το πρώτο σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025

Σε μόλις 14 μήνες από το λανσάρισμά του, το αμιγώς ηλεκτρικό Geely E2 πούλησε πάνω από 500.000 μονάδες, παγκοσμίως, και έγινε το πιο εμπορικό ανάμεσα στα μικρά αυτοκίνητα πόλης (Α κατηγορία) και τα λεγόμενα supermini (Β κατηγορία).

Αυτό το αυτοκίνητο πρόκειται να φέρει η εισαγωγική εταιρεία της Geely στην Ελλάδα, στα τέλη του καλοκαιριού, ώστε να ενδυναμώσει τη γκάμα της, η οποία διαθέτει το αμιγώς ηλεκτρικό SUV EX5 και το plug-in hybrid Starray EM-i.

Το Geely E2, σε hatchback αμάξωμα, με 4,14 μ. μήκος και μεταξόνιο 2,65 μ., υπόσχεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει και τρίτο επιβάτη στο πίσω μέρος, ενώ έχει 375 λίτρα αποθηκευτικό χώρο στο πορτ-μπαγκάζ, χώρο αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα, και επιπλέον 70 λίτρα κάτω από το μπροστινό καπό.

Σχεδιαστικά δείχνει τις ασιατικές του καταβολές, και φαίνεται να σου χαμογελά, ενώ έχει και τραβηγμένα τα φωτιστικά προς τα πίσω.

Στην καμπίνα, δεσπόζει η μεγάλη κεντρική οθόνη υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους 14,6 ιντσών, και οι φυσικοί διακόπτες είναι ελάχιστοι.

Η ανάρτηση πίσω είναι πολλαπλών συνδέσμων, κάτι που δεν συναντάμε στην κατηγορία αυτή, ενώ διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό 12 προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» σε μία ενιαία μονάδα, είναι ισχύος περίπου 116 ίππων, είναι ευέλικτο με ακτίνα στροφής μόλις 4,95 μέτρα, και θα προσφέρεται πιθανότατα με δύο επιλογές μπαταρίας: 35 και 47 kWh, με αυτονομία έως 380 χλμ., η μεγάλη σε χωρητικότητα.