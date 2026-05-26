Το Wynwood 125 με 1.899 ευρώ

Η εισαγωγική εταιρεία Τεορέν Μότορς, μείωσε την τιμή του UM Wynwood 125, στα μειώθηκε στα 1.899 ευρώ.

Το αμερικανικής προέλευσης UM Wynwood 125 είναι ένα high wheel scooter, με τροχούς 16 ιντσών, προδιαγραφών ρύπων Euro5+ και σχεδιασμένο για τον σύγχρονο αναβάτη των πόλεων. Εξοπλισμένο με σύστημα συνδυαστικού φρεναρίσματος (CBS) και επίπεδο πάτωμα, για εύκολη πρόσβαση και χειρισμό, είναι διαθέσιμο σε ποικιλία χρωματικών συνδυασμών.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με έναν σύγχρονο, 4χρονο κινητήρα, με ηλεκτρονικό ψεκασμό, 125 κ.εκ., που αποδίδει 11 ίππους με 8,8 Nm ροπής, και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο. Με ρεζερβουάρ 7 λίτρων και μόλις 3 λίτρα/100 χλμ. μέσης κατανάλωσης, έχει αυτονομία που αγγίζει τα περίπου 240 χιλιόμετρα.

Σε εξοπλισμό φέρει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων, αποθηκευτικό χώρο για ένα κράνος jet κάτω από τη σέλα και δισκόφρενα εμπρός και πίσω.

Η αγορά πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, ενώ διατίθεται με προγράμματα χρηματοδότησης: 0% προκαταβολή και έως 60 μήνες έντοκα ή με 35% προκαταβολή και αποπληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις μέσω τραπεζικού προγράμματος.