Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra στην Ελλάδα από 26.900 ευρώ

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της ελληνικής αγοράς, τουλάχιστον, το Nissan Micra πέρασε στην 6η του γενιά, και, πλέον, είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

Ο Τάκης Θεοχαράκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΝΙΚ. Ι. Θεοχαράκης, προλογίζοντας την παρουσίαση του νέου μοντέλου στην Ελλάδα, ανέφερε ότι η Nissan, πρώτη εισαγωγική εταιρεία των ιαπωνικών μοντέλων στην Ευρώπη, επανήλθε σε μια κερδοφόρο πορεία, ύστερα από κλυδωνισμούς στην ηγεσία και τις αυξήσεις των τιμών, εξαιτίας των πρώτων υλών.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, η Nissan ετοιμάζει πολλά και σημαντικά βρίσκεται νέα «σε μια ρεαλιστική προϊόντική άνοιξη», όπως αυτή προδικάζεται.

Στο εγγύς μέλλον, πέραν του Micra, αναμένεται βέβαια η νέα γενιά του Leaf, του αμιγώς ηλεκτρικού, το νέο Juke (συμβατικό και υβριδικό), το Juke και σε ηλεκτρική έκδοση, το Qashqai, ένα λίγο μεγάλο B- SUV υβριδικό μοντέλο, ένα μικρό ηλεκτρικό, μικρότερο του Micra, και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό, ένα νέο pick-up plug-in hybrid, ισχυρό και τεχνολογικά προηγμένο, καθώς το Navarra αποτέλεσε μεγάλη απώλεια για τη μάρκα.

Η παρουσία του νέου Micra στην Ελλάδα έχει διττό στόχο, κατά τα λεγόμενα των στελεχών της Nissan: αφενός να ενδυναμώσει την εικόνα και τις πωλήσεις της μάρκας στη χώρα μας, και αφετέρου να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων γενικώς.

Η 6η γενιά του Micra, που χρονολογείται από το 1983, έχει μήκος 3,974μ., πλάτος 1,774μ., ύψος 1,498 ύψος, και μεταξόνιο 2,54 μ., που σημαίνει ότι έχει χώρο και για δύο ενήλικες πίσω, με κάποιες παραχωρήσεις.

Η αλήθεια είναι ότι σχεδιαστικά παίζει πολύ με το μάτι, με τα περίτεχνα φώτα LED – φόρος τιμής στο Micra 3ης γενιάς – που δημιουργούν φωτισμό υποδοχής σαν να σου κλείνουν το μάτι.

Στο πλάι, το σκάλισμα που διατρέχει το πάνω μέρος των θυρών και το φτερό, είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και φέρει στάνταρ 18άρες ζάντες.

Στο λιτό, απέριττο, εργονομικό, και γιαπωνέζικο εσωτερικό, με οδηγοκεντρικό χαρακτήρα σε διάταξης οθονών και κονσόλας, τα καθίσματα έχουν καλή πλευρική στήριξη, υπάρχουν μικρές κρυφές λεπτομέρειες από το βουνό Φούτζι, και το πορτ-μπαγκάζ είναι 326 λίτρων, ένα καλό νούμερο για την κατηγορία του.

Το αυτοκίνητο βασίζεται στην πλατφόρμα AMPR του ομίλου Renault, δημιουργημένη καθαρά για ηλεκτρικό όχημα, με την μπαταρία να αποτελεί δομικό στοιχείο του αμαξώματος, ενώ φέρει και λειτουργία V2L για αμφίδρομη φόρτιση.

Κι επειδή αναφέρθηκα στη μπαταρία, είναι διαθέσιμες δύο επιλογές: μια 40 kWh που χαρίζει αυτονομία έως 319 χλμ., και μια ακόμα 52 kWh με αυτονομία έως 419 χλμ.

Παράλληλα, προσφέρονται δύο εκδόσεις ισχύος: 120 και 150 ίππων.

Δεν το έχω οδηγήσει ακόμα, αλλά οι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι παρέχει άμεση επιτάχυνση με 8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, έχει χαμηλό κέντρο βάρους, και καλή ηχομόνωση.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 4 προγράμματα οδήγησης: Comfort, Eco, Sport, και Perso για προσωπικό χαρακτήρα, με κάθε επιλογή να έχει και διαφορετικό χρώμα στην οθόνη αφής.

Διαθέτει και λειτουργία e-PEDAL με 3 επιλογές επιβράδυνσης, αλλά δεν προσφέρει πλήρη ακινητοποίηση.

Μπορεί να φορτιστεί γρήγορα, είναι συνεχώς συνδεδεμένο, φέρει στάνταρ αντλία θερμότητας και διαθέτει αρκετά μεγάλη γκάμα συστημάτων ADAS, υποστήριξης οδηγού.

Διαθέσιμη και εφαρμογή για τον εντοπισμό του οχήματος, τη διαχείριση μπαταρίας και τη διαχείριση κλιματισμού.

Οι τιμές ξεκινούν από 26.900 ευρώ στην έκδοση 40 kWh, που αν υπολογίσουμε την επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ (3.000 ευρώ), την απόσυρση παλαιού οχήματος 1.500 ευρώ και 500 ευρώ έκπτωση που παρέχει η εισαγωγική εταιρεία για αγορά έως 30 Ιουνίου, η τιμή μειώνεται σε από 21.900 ευρώ.

Αντίστοιχα, με τη μπαταρία 52 kWh, οι τιμές ξεκινούν από 31.500 ευρώ, αλλά με όλες τις παραπάνω εκπτώσεις, οι τιμές μειώνονται σε από 26.500 ευρώ.

Η αγορά πλαισιώνεται από 5ετή εγγύηση, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από 8 έτη ή 160.000 χλμ. Ωστόσο, ετοιμάζεται πρόγραμμα επέκτασης της εγγύησης από την εισαγωγή εταιρεία για έως 10 χρόνια και πιθανότατα θα έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή και για όσους έχουν αγοράσει πριν ανακοινωθεί η επέκταση της εγγύησης.