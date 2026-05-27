Ποιος μπορεί να αντιπαRAVALει το δημιούργημα της Cupra

Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή να οδηγήσω ένα μοντέλο για το οποίο έγραφα εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, από τότε που η CUPRA ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να λανσάρει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης.

Όταν λέμε πόλης, για να το διευκρινίσουμε, δεν εννοούμε τα πολύ μικρά αυτοκίνητα της κατηγορίας Α, αλλά αυτά της κατηγορίας Β ή supermini όπως τα ονομάζουμε, έχοντας 4,046μ. μήκος, 1,784μ. πλάτος και 1,584μ. ύψος.

To Raval αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο σε 5 πόλεις της Ευρώπης, με την CUPRA να επιλέγει να κάνει την αποκάλυψη μπροστά σε κοινό, σε μια ιδιότυπη συναυλία.

Είναι και ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου που «δένει» με αυτά τα στοιχεία: είναι νεανικό, ενώ το όνομά του προέρχεται από μια συνοικία της Βαρκελώνης που δεν διαθέτει και την καλύτερη δυνατή φήμη.

Εδώ έγκειται η αντισυμβατικότητα του αυτοκινήτου, που ενώ είναι σύγχρονο, δυναμικό, όμορφο, πλούσια εξοπλισμένο, φέρει όνομα από μια περιοχή που έχει τους δικούς της κανόνες ζωής, χωρίς λούσα και ομορφιές.

Σε έναν τέτοιο ρυθμό θέλει να κινηθεί το νέο Raval, και η πρώτη γνωριμία μαζί του στους δρόμους της Βαρκελώνης, και στα γραφικά περίχωρα, αποτέλεσε μια καλή πρώτη γεύση που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

Βλέποντας από κοντά το Raval, αυτό το παιχνίδισμα με τον ήλιο στο χρώμα του αυτοκινήτου, ήταν εκπληκτικό, καθώς αλλιώς φαινόταν από πίσω, αλλιώς από το πλάι και αλλιώς από μπροστά. Έξυπνη ιδέα, για να μην βαριέσαι να βλέπεις το ίδιο χρώμα, που ενώ είναι ένα, φαίνεται ως πολλά διαφορετικά.

Ένα ακόμα στοιχείο που ξεχώρισα, είναι η επιθετική, σχεδιαστική προσέγγιση. Με σφηνοειδή σχεδίαση, ελαφρώς ανασηκωμένο πίσω μέρος, έντονες τομές στο καπό, τριγωνικά Matrix LED φωτιστικά, σπορ προφυλακτήρα και δυναμική εισαγωγή αέρα, σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε αμιγώς ηλεκτρικό, καθώς (σχεδόν) όλα διαθέτουν κλειστή μάσκα, συνήθως κάθετη, που στο Raval δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια, έχοντας ενεργά πτερύγια για να βελτιώνουν την αεροδυναμική.

Οι ώμοι στο πίσω μέρος είναι περίτεχνα σχεδιασμένοι, εξογκωμένοι ευγενικά, και έρχονται σε αρμονία με την ελαφρώς ανασηκωμένη γραμμή των παραθύρων, τα οποία στις πίσω πόρτες είναι πιο σκούρα για σπορτίφ εμφάνιση και διακριτικότητα. Τα δε περιμετρικά προστατευτικά, μολονότι δεν είναι Crossover ούτε SUV, επιλέχθηκαν για να ενισχύσουν τις αντιθέσεις του αμαξώματος.

Το χάλκινο, φωτιζόμενο σήμα CUPRA στο καπό, συνάδει με τις χάλκινες λεπτομέρειες στις αεροδυναμικές ζάντες (17, 18 και 19 ιντσών) που φέρουν φαρδιά ελαστικά, με τις κρυφές πίσω χειρολαβές των θυρών, τις αναδυόμενες των μπροστινών θυρών, και το καπάκι για τη φόρτιση στο δεξί μπροστινό φτερό, να συνθέτουν το προφίλ.

Στο πίσω μέρος το φωτιζόμενο λογότυπο, τα οριζόντια τοποθετημένα φωτιστικά, η αεροτομή ψηλά, και ο περίφημος διαχύτης που παραπέμπει σε supercar… τσέπης, ενισχύουν τον αεροδυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Περνώντας στα ενδότερα, στάσου καλά πριν καθίσεις στα σπορ ή μπάκετ καθίσματα –ανάλογα την έκδοση- από ανακυκλωμένα υλικά. Κοίταξέ την περίτεχνη σχεδίαση του εσωτερικού, που σε μαγνητίζει, με τον φωτισμό του, που αλλάζει σε 7 μοτίβα, την ψηφιακή τεχνολογία, τον 10,25 ιντσών ψηφιακό πίνακα οργάνων, την 12,9 ιντσών ψηφιακή οθόνη για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, το τιμόνι με τους διακόπτες απ’ όπου αλλάζεις και προγράμματα λειτουργίας, το ελαφρά τονισμένο προς τον οδηγό ταμπλό, τα πολύ καλής αφής υλικά παντού και τις χάλκινες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, στο τιμόνι, το ταμπλό, την κονσόλα και τις πόρτες.

Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε B-SUV, αλλά είσαι σε hatchback, με αιωρούμενη κεντρική κονσόλα που αφήνει πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο.

Τέσσερις ενήλικες κανονικών διαστάσεων θα χωρέσουν, ενώ και το πορτ-μπαγκάζ με τα 441 λίτρα θα εξυπηρετήσει στο ταξίδι.

Βασισμένο σε μια πλατφόρμα του ομίλου Volkswagen που έχει δώσει διαπιστευτήρια, το στήσιμο του αυτοκινήτου γέρνει προς την σπορ αίσθηση, χωρίς να υστερεί σε άνεση. Δηλαδή, σε σχέση με άλλα μοντέλα που τη χρησιμοποιούν, το Raval έχει χαμηλωμένη ανάρτηση κατά 1,5 εκ. και κατά 1 εκ. φαρδύτερο μετατρόχιο.

Με τη μπαταρία Unified Cell της PowerCo, ενσωματωμένη στο δάπεδο μέσω τεχνολογίας cell-to-pack, μειώθηκε το βάρος του αυτοκινήτου, χαμήλωσε το κέντρο βάρους, αυξήθηκε κατά 10% η ενεργειακή της πυκνότητα για μεγαλύτερη αυτονομία και η στρεπτική ακαμψία ενισχύθηκε.

Κι επειδή αναφέρθηκα στη μπαταρία, θα υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές. Η μια μπαταρία με καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα 37 kWh, φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) , θα προσφέρει αυτονομία έως 300 χλμ. και θα συνδυάζεται με δύο επίπεδα ισχύος: Raval με 116 ίππους και Raval Plus με 135 ίππους.

Η μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία 52 kWh, νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), θα προσφέρεται στην έκδοση Endurance με 211 ίππους και στην έκδοση VZ με 226 ίππους, φέροντας αυτονομία έως 440 χλμ. Μάλιστα, με την πιο ισχυρή έκδοση πιάνεις τα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτ., με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 175 χλμ./ώρα.

Όλες οι εκδόσεις έχουν και λειτουργία V2L για να φορτίζεις εξωτερικές συσκευές, όπως ηλεκτρικό ποδήλατο, ψησταριά ή και υπολογιστή.

Οδηγώντας, νιώθεις την ευελιξία με το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και το ESC Sport, να σε κρατά στο δρόμο.

Το δε Dynamic Chassis Control σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις την ανάρτηση στα μέτρα σου, τα αμορτισέρ ρυθμίζονται σε έως και 15 στάδια, και στο CUPRA mode σκληραίνουν.

Φέρει και ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης «one box», για αποτελεσματική πέδηση μέσω ανάκτησης ενέργειας από τον κινητήρα, δεν θα μπορούσε να μην έχει εμπρός και πίσω δισκόφρενα, και η λειτουργία One‑pedal Driving, επιτρέπει ομαλή και άμεση επιβράδυνση, ανακτώντας ενέργεια και προσφέρει ακινητοποίηση.

Δοκίμασα και το E‑Launch, κι ένιωσα το ξεπέταγμα που προσφέρει στην επιτάχυνση.

Κι αν θέλεις περισσότερα, η έκδοση CUPRA Raval VZ εξοπλίζεται με ανάρτηση DCC Sport (Dynamic Chassis Control) με αυξημένες αποσβέσεις κατά 5% για βελτιωμένη συμπεριφορά και σταθερότητα, το ESC μπορεί να απενεργοποιηθεί, έχει 19άρες ζάντες με φαρδύτερα ελαστικά 235 χλστ. και ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Με όλα αυτά, η αναμονή μέχρι την άφιξή του τον Ιούλιο μοιάζει σαν τυραννία…

Γλυκέ μου τύραννε, που λέει και το τραγούδι.