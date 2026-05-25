Ένα μοναδικό DENZA Chopard Z9GT, πολλών καρατίων, για φιλανθρωπικό σκοπό

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026, παρουσιάστηκε ένα μοναδικό DENZA Chopard Z9GT, το οποίο θα προσφερθεί για τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα κατά του AIDS.

Το μοντέλο αποτελεί προϊόν συνεργασίας με την Chopard, τον ελβετικό οίκο υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας.

Στο εσωτερικό του Z9GT, τα σχεδιαστικά στοιχεία της Chopard διαμορφώνουν διακριτικά την ατμόσφαιρα της καμπίνας. Οι επενδύσεις κοσμούνται με λεπτομέρειες από αμέθυστο. Ενσωματωμένοι στα χειριστήρια του κόκπιτ, οι μοβ πολύτιμοι λίθοι δημιουργούν μια μοναδική οπτική και απτική εμπειρία, υπογραμμίζοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της δημιουργίας.

Το ειδικό μοντέλο διαθέτει επίσης ειδική επεξεργασία επενδύσεων, με το εμβληματικό «C» της Chopard κεντημένο στα προσκέφαλα και ενσωματωμένο στο φωτισμό «light carpet». Το λογότυπο της Chopard τοποθετείται και στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone, ενώ η οθόνη infotainment 17,3 ιντσών του Z9GT θα αποτυπώνει ένα ειδικά σχεδιασμένο θέμα της Chopard.

Συμπληρωματικά, η Chopard προσφέρει δύο εξαιρετικά ρολόγια, σχεδιασμένα ως ένα αρμονικό «His & Hers» ζευγάρι. Το Happy Sport 36 χιλιοστών από 18 καρατιών ethical rose gold, με διαμάντια σε τεχνική snow-setting και ένα custom-made charm της DENZA, συνδυάζεται με το Alpine Eagle 41 χιλιοστών από 18 καρατιών ethical rose gold, με διακριτική χάραξη DENZA στην πίσω πλευρά της κάσας.

Η εμπειρία επεκτείνεται μέσα από μια σειρά χειροποίητων αποσκευών της Shiro, σχεδιασμένων ως αποκλειστικό αξεσουάρ για το Z9GT. Οι αποσκευές αποτελούν μέρος της φιλανθρωπικής εκδήλωσης του amfAR Gala Cannes, ενώ η συνεργασία συνολικά αναδεικνύει τη φιλοσοφία της Chopard, που αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο όχι απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως έκφραση ενός ολοκληρωμένου τρόπου ζωής.

Επίσης, ο θάλαμος επιβατών συνδυάζει δέρματα υψηλής ποιότητας και ξύλινες επενδύσεις με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το ηχοσύστημα 20 ηχείων υψηλής ακουστικής πιστότητας της γαλλικής Devialet.

Το DENZA Chopard Z9GT φέρει τρεις ηλεκτροκινητήρες με ισχύ άνω των 1.150 ίππων, επιταχύνει σε λιγότερο από 3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και, χάρη στην τεχνολογία FLASH Charging, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε μόλις 9 λεπτά.