Με φωνητική εντολή τα Volvo θα «διαβάζουν» τον δρόμο

Η Volvo, συνεργαζόμενη με τη Google μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο περιβάλλον του αυτοκινήτου, πιο γρήγορα από ποτέ.

Πρόσφατα, οι δύο εταιρείες παρουσίασαν την ενσωμάτωση του Google Gemini στην κάμερα αυτοκινήτου του EX60, μια λειτουργία που ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον όπου, με την άδεια του οδηγού, το Gemini θα μπορεί να βλέπει και να αντιλαμβάνεται τον χώρο που το περιβάλλει, από τη θέση του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί η λειτουργία να «διαβάζει» από πινακίδες έως διαγραμμίσεις, και να δίνει περισσότερες πληροφορίες για ένα τοπόσημο ή ένα εστιατόριο.

Για παράδειγμα στη στάθμευση, θα βοηθά τους οδηγούς να βρίσκουν θέσεις, αν είναι δωρεάν ή με χρέωση, και να καθοδηγούνται εύκολα προς αυτή.

Σύντομα, η Volvo θα παρουσιάσει την Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps στα αυτοκίνητά της. Με τη νέα εικόνα 3D, η Τρισδιάστατη Πλοήγηση προσφέρει ακόμα πιο διαισθητική καθοδήγηση για τους οδηγούς, βοηθώντας τους να είναι ενημερωμένοι και προσηλωμένοι στον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγοί θα βλέπουν τη διαδρομή τους να ζωντανεύει, με ανασχεδιασμένα κτίρια, τούνελ, γέφυρες, και άλλα, ώστε αντιλαμβάνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα πολύπλοκους δρόμους και στροφές.

Η λειτουργία προσφέρει επίσης πιο φυσική φωνητική καθοδήγηση με χρήσιμες οδηγίες που εκφωνούν πραγματικά τοπόσημα, επιπλέον της απόστασης και του χρόνου.

Για παράδειγμα: «Περάστε αυτό το φανάρι και στρίψτε στον επόμενο δρόμο αριστερά μετά τη βιβλιοθήκη», κάνοντας την πλοήγηση ακόμα πιο εύκολη.

Η Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps θα διατίθεται αρχικά στα Volvo EX60, EX90 και ES90.