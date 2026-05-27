Η Lancia παρουσίασε τη νέα Gamma – Η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες εισαγωγής

Η Lancia έχει λανσαριστεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, στη νέα της εποχή, όμως η Ελλάδα δεν ανήκει -προς το παρόν- στις χώρες επιλογής.

Κρίμα, για μια ιστορική μάρκα που είχε και το δικό της κοινό στη χώρα μας.

Πάντως, εκτός από τη νέα Ypsilon, η Lancia, του ομίλου Stellantis, μόλις παρουσίασε και τη νέα Gamma, που σηματοδοτεί ένα βασικό βήμα στην εξέλιξη της μάρκας.

Σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και εξελιγμένη στην Ιταλία, η νέα Lancia Gamma παράγεται στο εργοστάσιο του Μέλφι, ένα από τα πιο προηγμένα εργοστάσια παραγωγής του ομίλου Stellantis. Τα πρώτα οχήματα ήδη υποβάλλονται σε δοκιμές στο δρόμο.

Κατασκευασμένη στην πλατφόρμα STLA Medium, η Gamma είναι ένα crossover fastback με κομψές γραμμές και κωνικό σχεδιασμό στο πίσω μέρος. Με μήκος 4,67 μέτρα, πλάτος 1,89 μέτρα και ύψος 1,66 μέτρα, διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων: μια υβριδική έκδοση 145 ίππων με αυτονομία άνω των 1.000 χλμ., παράλληλα με μια 100% ηλεκτρική γκάμα από 230 ίππους με αυτονομία άνω των 540 χλμ., και 245 ίππους με αυτονομία άνω των 740 χλμ., έως την έκδοση τετρακίνησης AWD 375 ίππων με αυτονομία έως και 675 χλμ.