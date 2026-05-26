Όλες οι εγγυήσεις που προσφέρουν οι εταιρείες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Δεκάδες μάρκες έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά αυτοκινήτου και οι επιλογές αγοράς ενός νέου μοντέλου είναι πολλαπλάσιες.

Με την είσοδο των υβριδικών μοντέλων, των ηλεκτρικών και των plug-in hybrid, πολλά έχουν αλλάξει ως προς τις εγγυήσεις που παρέχουν οι εταιρείες, ενώ εσχάτως παρατηρούμε ένα συναγωνισμό στις εγγυήσεις, για το ποια μάρκα θα δώσει περισσότερα χρόνια σε αμάξωμα.

Μάλιστα, πολλές εισαγωγικές εταιρείες δίνουν επιπλέον χρόνια από την εγγύηση του εργοστασίου, δελεάζοντας την αγορά και ενισχύοντας την μεταπωλητική αξία.

Στις μπαταρίες των ηλεκτρικών η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη, καθώς σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές και κατ’ επέκταση οι εισαγωγικές εταιρείες, προσφέρουν τα ίδια χρόνια.

Ας δούμε όλες τις εγγυήσεις αναλυτικά:

ABARTH

Όλα τα μοντέλα (500e & 600e) καλύπτονται από 8 χρόνια ή 120.000 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

ALFA ROMEO

Όλες οι Junior καλύπτονται για 8 χρόνια ή 120.000 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης των Elettrica και Veloce καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

AUDI

4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (2 χρόνια χωρίς όριο χιλιομέτρων + 2 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης χωρίς χρέωση ή 80.000 χλμ.).

Με το πρόγραμμα Audi Platinum που ενεργοποιείται με κάθε προγραμματισμένο service στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών Audi και ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης, διατηρείται η κάλυψη του οχήματος για συνολική διάρκεια έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., με την υποστήριξη της Kosmocar.

BMW

2 χρόνια για όλα τα BMW οχήματα (ανεξάρτητα αν είναι υβριδικά, ηλεκτρικά ή με θερμικό κινητήρα), χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

3 χρόνια στην εργοστασιακή βαφή, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, 12 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση στην αντισκωριακή προστασία, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. (όποιο από τα δυο παρέλθει πρώτο) για την μπαταρία υψηλής τάσης.

BYD

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος στα 6 έτη ή 150.000 χλμ., και 8 έτη ή 250.000 εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

CHANGAN

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος στα 7 έτη ή 160.000 χλμ., εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα στα 8 έτη ή 200.000 χλμ., και εγγύηση για αντιδιαβρωτική προστασία αμαξώματος στα 12 έτη και απεριόριστα χιλιόμετρα.

CHERY

Εργοστασιακή εγγύηση 7 χρόνια ή έως 150.000 χλμ. Επέκταση εργοστασιακής εγγύησης έως τα 12 χρόνια, με επιπλέον χρέωση αναλόγως μοντέλου. Το όριο των 150.000 χλμ. παραμένει. Η εγγύηση για τη σκουριά είναι 12 χρόνια και για το χρώμα 3. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή έως 160.000 χλμ.

CITROEN

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια ή έως 60.000 χλμ. Επέκταση εργοστασιακής εγγύησης μόνο χιλιομετρική από 60.000 σε 80.000 ή 100.000 χλμ. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή έως 160.000χλμ για το 70% της χωρητικότητας φόρτισης της μπαταρίας.

Το ΑΜΙ έχει δύο χρόνια εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα.

DACIA

Εγγύηση 5 χρόνια ή 100.000 χλμ., για το αμάξωμα, 6 χρόνια αντιδιαβρωτική προστασία ή απεριόριστα χιλιόμετρα και 2 χρόνια για τη βαφή ή απεριόριστα χιλιόμετρα. Στα υβριδικά επιπλέον εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή 160.000 χλμ., και 5 χρόνια για το ηλεκτρικό σύστημα ισχύος και μετάδοσης κίνησης.

DONGFENG

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια ή έως 150.000 χλμ. Η εγγύηση για τη σκουριά είναι 10 χρόνια και για το χρώμα 3. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή έως 200.000 χλμ.

DFSK

Εργοστασιακή εγγύηση 6 χρόνια ή έως 150.000 χλμ. (στο μοντέλο Ε5 είναι 5 χρόνια ή 150.000 χλμ.). Η εγγύηση για τη σκουριά είναι 5 χρόνια και για το χρώμα 2. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 5 χρόνια ή έως 150.000 χλμ.

DS

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια ή έως 60.000 χλμ. Επέκταση εργοστασιακής εγγύησης μόνο χιλιομετρική από 60.000 σε 80.000 ή 100.000 χλμ. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή έως 160.000 χλμ. για το 70% της χωρητικότητας φόρτισης της μπαταρίας.

FIAT

Όλα τα μοντέλα (Pandina, Grande Panda, 500, 600, Topolino) καλύπτονται από 8 χρόνια ή 120.000 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

FORD

Όλα τα επιβατικά οχήματα Ford καλύπτονται από 2 χρόνια χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect και 5 χρόνια ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) εργοστασιακή επέκταση εγγύησης Ford Protect. Η μπαταρία υψηλής τάσης και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης στα ηλεκτρικά μοντέλα καλύπτεται από 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο).

Όλα τα επαγγελματικά οχήματα Ford καλύπτονται από 2 χρόνια χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.

Στο Ranger προσφέρεται 5 χρόνια ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) εργοστασιακή επέκταση εγγύησης Ford Protect.

Υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης της εργοστασιακής εγγύησης Ford Protect για τα μοντέλα Ford, με εργοστασιακά προγράμματα που φτάνουν τα 8 χρόνια ή 160.000 χλμ., σε τιμές που ποικίλουν με βάση το μοντέλο.

Εγγύηση βαφής 2 έτη και εγγύηση διάβρωσης 12 έτη.

GAC AION V

Η εγγύηση είναι 8 χρόνια για το αμάξωμα, και 8 χρόνια για τη μπαταρία.

RANGE ROVER, DEFENDER, DISCOVERY

Πλήρης εργοστασιακή εγγύηση για 150.000 χλμ. ή 5 χρόνια, και αντιδιαβρωτική προστασία 6 ετών, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης μέσω του Δικτύου Επίσημων Συνεργατών με επιπλέον χρέωση. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές καλύψεων, φτάνοντας να επεκταθεί η εγγύηση έως και +4 χρόνια (άρα μπορεί ο πελάτης να έχει εγγύηση συνολικά 9 χρόνια, μαζί με τα 5 χρόνια της εργοστασιακής εγγύησης). Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν καλύπτεται το σύστημα υψηλής τάσης.

Εργοστασιακή εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης των plug-in hybrid αυτοκινήτων για 6 χρόνια ή 100.000 χλμ., όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

GEELY

Τα μοντέλα Geely EX5 και Geely Starray EM-i έχουν εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 150.000 χλμ. (ό,τι επέλθει πρώτο) για τη μπαταρία υψηλής τάσης, τον ηλεκτροκινητήρα και τις μονάδες διαχείρισής τους. Για τα υπόλοιπα μέρη τους έχουν εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ. πλην των αναλώσιμων και όσων υπάγονται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Το Geely EX5 έχει εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών για το αμάξωμα (διάτρηση λόγω σκουριάς) και 3 έτη εργοστασιακή εγγύηση βαφής, ενώ το Geely Starray EM-i έχει εργοστασιακή εγγύηση 12 ετών για το αμάξωμα (διάτρηση λόγω σκουριάς) και 3 έτη εργοστασιακή εγγύηση βαφής.

Η εισαγωγική εταιρεία εξετάζει δυνατότητα επέκτασης της εργοστασιακής εγγύησης.

HYUNDAI

5ετής εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων και δωρεάν οδική βοήθεια για 5 χρόνια.

Οι μπαταρίες υψηλής τάσης των ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου, των αμιγώς ηλεκτρικών, των υβριδικών και των plug-in υβριδικών, καλύπτονται για 8 χρόνια ή έως 160.000 χιλιόμετρα και επιπλέον, η εγγύηση της μπαταρίας υψηλής τάσης καλύπτει τις επισκευές των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) που απαιτούνται για την επαναφορά της κατάστασης της υγείας (SoH / χωρητικότητα) της μπαταρίας στο 70% τουλάχιστον της αρχικής της κατάστασης.

HONDA

5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ. για το αμάξωμα και 5 χρόνια ή 100.000 χλμ. για τη μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Στα ηλεκτρικά 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. για τη διατήρηση του 70% της χωρητικότητας της μπαταρίας.

JEEP

Όλα τα μοντέλα (Avenger, Compass) καλύπτονται από 8 χρόνια ή 120.000 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

KIA

7ετής εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 χλμ., όποιο έρθει πρώτο. Τα πρώτα 3 έτη δεν έχουν χιλιομετρικό περιορισμό.

Ορισμένα εξαρτήματα που έχουν μικρότερο κύκλο ζωής, καλύπτονται από εγγύηση 7 ετών. Για παράδειγμα, η μπαταρία εκκίνησης 12V και η μπαταρία 48V του συστήματος MHEV καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό. Το εργοστασιακό σύστημα infotainment και πλοήγησης καλύπτεται από 3 χρόνια εγγύηση με χιλιομετρικό περιορισμό τα 100.000 χλμ. Το χρώμα καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση με χιλιομετρικό περιορισμό τα 150.000 χλμ.

LEAPMOTOR

Όλα τα μοντέλα (T03, B10 EV & Hybrid EV, C10 EV και Hybrid EV) καλύπτονται από 5 χρόνια ή 100.000 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

MAZDA

Η εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα μοντέλα είναι 6 χρόνια ή 150.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο). Η εγγύηση της μπαταρίας στα ηλεκτρικά μοντέλα είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο).

MAXUS

5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ. για το αμάξωμα και 8 χρόνια ή 201.168 χλμ. για τη μπαταρία των ηλεκτρικών.

MG

Εργοστασιακή εγγύηση 7 έτη ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο προηγηθεί. Τα συστήματα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης έχουν εγγύηση 3 έτη ή 72.000 χλμ., όποιο από τα δύο προηγηθεί. Η μπαταρία 12V έχει εγγύηση 2 έτη. Εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα 7 έτη ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο προηγηθεί.

MERCEDES – BENZ

Στα επιβατικά και στα van, η εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος είναι 2 έτη χωρίς περιορισμό διανυθείσας απόστασης.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή προσφέρεται ένα προϊόν επέκτασης εγγύησης διάρκειας από 1 έως 3 έτη, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο είναι προαιρετικό για τον πελάτη.

Εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα B-Class Electric Drive στα 8 έτη ή έως 100.000 χλμ. (όποιο προκύψει πρώτο). Στα μοντέλα EQA/EQB, EQG, CLA (BR 174), GLC (BR X540) είναι 8 έτη ή έως 160.000 χλμ. (όποιο προκύψει πρώτο). Στην EQC (BR 293) είναι 10 έτη ή έως 250.000 χλμ. (όποιο προκύψει πρώτο). Στα ηλεκτρικά Van (EQV, eSprinter, eVito Van & eVito Tourer, eCitan Van & eCitan Tourer) είναι 8 έτη ή έως 160.000 χλμ. (όποιο προκύψει πρώτο)

MINI

Εργοστασιακή εγγύηση 2 χρόνια για όλα τα MINI (ανεξάρτητα αν είναι υβριδικά, ηλεκτρικά ή με θερμικό κινητήρα), χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, 3 χρόνια στην εργοστασιακή βαφή, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, 12 χρόνια στην αντισκωριακή προστασία, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. (όποιο από τα δυο παρέλθει πρώτο) για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

MITSUBISHI

5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ. για το αμάξωμα και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. για διατήρηση του 63% της χωρητικότητας της μπαταρίας για τα υβριδικά (HEV) και 77% για τα plug-in hybrid (PHEV). Στα ηλεκτρικά 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. για διατήρηση του 70% της χωρητικότητας της μπαταρίας.

ΝΙΟ

Εργοστασιακή εγγύηση NIO / firefly 5 χρονιά ή 150.000 χλμ., εγγύηση μπαταριάς 8 χρόνια ή 160.000 χλμ., εγγύηση χρώματος / βαφής 5 χρόνια ή 150.000 χλμ., αντισκωριακής προστασίας 10 χρόνια χωρίς περιορισμό χλμ., δωρεάν οδική βοήθεια 2 χρόνια.

NISSAN

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος 5 έτη ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο).

Σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης εγγύησης 10 ετών μέσω ενός προγράμματος που θα ονομάζεται Nissan More. Εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (όποιο επέλθει πρώτο).

OMODA / JAECOO

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος 7 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα (όποιο επέλθει πρώτο), χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τα πρώτα 2 έτη. Η περίοδος εγγύησης για το ηλεκτρικό κύκλωμα υψηλής τάσης είναι 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (όποιο επέλθει πρώτο). Η βαφή καλύπτεται από εγγύηση για 3 έτη και η σκουριά είναι για 12 έτη.

OPEL

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια ή έως 60.000 χλμ. Επέκταση εργοστασιακής εγγύησης μόνο χιλιομετρική από 60.000 σε 80.000 ή 100.000 χλμ. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή έως 160.000χλμ για το 70% της χωρητικότητας φόρτισης της μπαταρίας. Για το Rocks Electric η εγγύηση είναι 2 χρόνια ή απεριόριστα χιλιόμετρα.

PEUGEOT

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια ή έως 60.000 χλμ. Επέκταση εργοστασιακής εγγύησης μόνο χιλιομετρική από 60.000 σε 80.000 ή 100.000 χλμ. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή έως 160.000χλμ για το 70% της χωρητικότητας φόρτισης της μπαταρίας.

PORSCHE

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος στα 2 έτη. Επίσης, με την Porsche Approved Warranty, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την επέκταση της εγγύησης του αυτοκίνητού του από 1 έως 4 έτη. Η εγγύηση των HV μπαταριών στα ηλεκτρικά μοντέλα της Porsche (κατασκευαστικά ελαττώματα, αστοχίες υλικών, σημαντική απώλεια χωρητικότητας της μπαταρίας), είναι 8 έτη ή 160.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο).

RENAULT

Εγγύηση 5 χρόνια ή 100.000 χλμ. (απεριόριστα τα 2 πρώτα χρόνια), για το αμάξωμα, 12 χρόνια αντιδιαβρωτική προστασία ή απεριόριστα χιλιόμετρα και 3 χρόνια για τη βαφή ή απεριόριστα χιλιόμετρα. Στα υβριδικά επιπλέον 5 χρόνια για το GMPh, εγγύηση μπαταρίας 8 χρόνια ή 160.000 χλμ., όπως και στα ηλεκτρικά.

SEAT/CUPRA

Εργοστασιακή εγγύηση 2 έτη ή απεριόριστα χιλιόμετρα για μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη, 3 έτη ή απεριόριστα χιλιόμετρα για τη βαφή (εξαιρείται το Alhambra 7M – 2 έτη), 12 έτη ή απεριόριστα χιλιόμετρα για σκουριά αμαξώματος (εξαιρείται το Alhambra 7M – 6 έτη), και 8 έτη ή 160000 χλμ. (ότι έρθει πρώτο) για την μπαταρία υψηλής τάσης (για όλα τα BEV και PHEV οχήματα, όχι για mild hybrid).

Η επέκταση εγγύησης προσφέρεται προαιρετικά μόνο κατά την πώληση ενός καινούριου οχήματος και έχει ισχύ για 2 έτη ή 80.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο).

SKODA

4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (2 χρόνια χωρίς όριο χιλιομέτρων + 2 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης χωρίς χρέωση ή 90.000 χλμ.). Με το πρόγραμμα Skoda ZEN που ενεργοποιείται με κάθε προγραμματισμένο service στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών Skoda, και ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης, διατηρείται η κάλυψη του οχήματος για έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., με την υποστήριξη της Kosmocar.

Στα ηλεκτρικά, η εγγύηση στις μπαταρίες είναι 8 έτη ή 160.000 χλμ.

SMART

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος 3 χρόνια χωρίς περιορισμό διανυθείσας απόστασης. Εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα 8 χρόνια ή 200.000 χλμ. (όποιο προκύψει πρώτο). Εγγύηση για συστήματα υψηλής τάσης 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. (όποιο προκύψει πρώτο) αν η υγεία της μπαταρίας είναι μικρότερη ή ίση του 70%.

SUBARU

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος 3 έτη ή 100.000 χλμ. Δωρεάν επέκταση εργοστασιακής εγγύησης από την εισαγωγική εταιρεία 5 έτη ή απεριόριστα χιλιόμετρα (παρέχεται χωρίς χρέωση με την αγορά του οχήματος). Ο ιδιοκτήτης ενός νέου μοντέλου παίρνει εξαρχής 8 χρόνια εγγύηση ή απεριόριστα χιλιόμετρα. Η εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα είναι 8 έτη ή 180.000 χλμ.

SUZUKI

Εργοστασιακή εγγύηση συνολικά του οχήματος 5 έτη ή 100.000 χλμ. Επέκταση εργοστασιακής εγγύησης από την εισαγωγική εταιρεία 10 έτη ή 200.000 χλμ. χωρίς επιπλέον χρέωση μέσω του προγράμματος Suzuki Care+. Εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα 8 έτη ή 160.000 χλμ.

TESLA

Εγγύηση 4 έτη ή 80.000 χλμ., όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο. Εγγύηση μπαταρίας και μονάδας κίνησης 8 έτη ή 160.000 χλμ., όποιο προκύψει πρώτο.

TOYOTA

Ολοκληρωμένη εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας 6 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο). Η εγγύηση αυτή καλύπτει το σύνολο των μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μερών του οχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες περιοδικής συντήρησης του κατασκευαστή. Παράλληλα, η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη σε επόμενο ιδιοκτήτη, στοιχείο που ενισχύει τη μεταπωλητική αξία του οχήματος.

Πέραν της βασικής εγγύησης, προσφέρεται η δυνατότητα επέκτασης μέσω του προγράμματος Toyota Relax. Η συνολική διάρκεια κάλυψης μπορεί να φτάσει έως τα 11 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα. Η επέκταση παρέχεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και ενεργοποιείται μέσω της πραγματοποίησης της ετήσιας συντήρησης σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Toyota.

Για τα εξηλεκτρισμένα οχήματα, η Toyota παρέχει εκτεταμένη φροντίδα για τη μπαταρία υψηλής τάσης, έως και 1.000.000 χιλιόμετρα. Η ισχύς της εγγύησης προϋποθέτει τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων ανά χρόνο ή ανά 15.000 χλμ., ό,τι επέλθει πρώτο, στο επίσημο δίκτυο της μάρκας. Δεν καλύπτονται συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων (οικογένεια Proace).

Εγγύηση 3 ετών για βαφή και 12 έτη για τη σκουριά στα επιβατικά και 6 έτη στα επαγγελματικά.

VOLVO

Για τα ηλεκτρικά (BEV) προσφέρονται 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και για τα υπόλοιπα είναι 2 χρόνια και επιπλέον 1 έτος επέκταση εγγύησης μέσω EUROSOS. Εγγύηση μπαταρίας για τα ηλεκτρικά μοντέλα 8 έτη ή 160.000 χλμ.

VOLKSWAGEN

4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (2 χρόνια χωρίς όριο χιλιομέτρων +2 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης χωρίς χρέωση ή 80.000 χλμ.).

Με το πρόγραμμα Volkswagen JOY που ενεργοποιείται με κάθε προγραμματισμένο service στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών Volkswagen και ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης, διατηρείται η κάλυψη του οχήματος για έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., με την υποστήριξη της Kosmocar.

VOLKSWAGEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (2 χρόνια χωρίς όριο χιλιομέτρων + 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης χωρίς χρέωση ή 100.000 χλμ.). Ισχύει το ίδιο πρόγραμμα Volkswagen JOY.

XEV

Εργοστασιακή εγγύηση 3 χρόνια ή έως 60.000 χλμ. Η εγγύηση για τη σκουριά είναι 3 χρόνια και για το χρώμα 3. Τα ηλεκτρικά έχουν εγγύηση μπαταρίας 3 χρόνια ή έως 60.000 χλμ. Επεκτάσιμη εγγύηση 2 χρόνια ή 60.000 χλμ. στα YOYO.

ZEEKR

Εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ. (ό,τι επέλθει πρώτο) για τη μπαταρία υψηλής τάσης, τον ηλεκτροκινητήρα και τις μονάδες διαχείρισής αυτών. Για τα υπόλοιπα μέρη τους, έχουν εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών ή 200.000 χλμ. πλην των αναλώσιμων και όσων υπάγονται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Εγγύηση σκουριάς 12 έτη ή 200.000 χλμ. (ό,τι επέλθει πρώτο) και 4 έτη ή 80.000 χλμ. (ό,τι επέλθει πρώτο) για τη βαφή.