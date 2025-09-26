Kia: Πόσο άλλαξε και τι φέρνει το νέο Stonic

Το Stonic παραμένει μια ισχυρή πρόταση της Kia στα crossover μοντέλα που τώρα ενσωματώνονται στα SUV.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού «Opposites United» της Kia μεταμορφώνει το νέο Stonic σε ένα πιο τολμηρό, πιο εκφραστικό μοντέλο.

Σε σύγκριση με το σημερινό μοντέλο, το ανανεωμένο διατηρεί τις συμπαγείς διαστάσεις του, μολονότι μάκρυνε κατά 2,5 εκατοστά λόγω των νέων προφυλακτήρων, μπροστά και πίσω.

Η μπροστινή μάσκα φέρει φωτισμό Star Map Signature Lighting της Kia, νέες γρίλιες και ένα ανανεωμένο μπροστινό φτερό. Ο επανασχεδιασμός συνεχίζεται και στο πίσω μέρος, με νέα πίσω πόρτα και φωτιστικά, ανανεωμένη προστατευτική ποδιά και νέο προφυλακτήρα.

Αυτές οι αισθητικές αλλαγές συμπληρώνονται από νέες ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και 17 ιντσών (αποκλειστικά για την πιο σπορ έκδοση GT-Line).

Η Kia θα προσφέρει το νέο Stonic σε θερμική έκδοση με βενζινοκινητήρα 1.0 T-GDI 100 PS. Εναλλακτικά, θα διατίθεται και σε έκδοση ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 115 PS. Και οι δύο κινητήρες διατίθενται είτε με μηχανικό κιβώτιο έξι ταχυτήτων είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά ταχυτήτων.

Στην πλήρως ανανεωμένη καμπίνα υπάρχει πανοραμική διάταξη διπλής οθόνης, 12,3 ιντσών έκαστη, για τον πίνακα οργάνων και στο σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας.

Η οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών αντικαθιστά τα παραδοσιακά χειριστήρια HVAC με μια κομψή διεπαφή που επιτρέπει στον οδηγό να εναλλάσσεται εύκολα μεταξύ των ρυθμίσεων κλιματισμού και των μενού ψυχαγωγίας.

Θα βρούμε νέα σχέδια για το τιμόνι δύο ακτίνων και τριών ακτίνων στην έκδοση GT-Line, ανασχεδιασμένο λεβιέ ταχυτήτων, κεντρική κονσόλα, και ένα νέο ταμπλό.

Το νέο Stonic διαθέτει θύρες γρήγορης φόρτισης USB-C, ασύρματη φόρτιση smartphone και ατμοσφαιρικό φωτισμό, ενώ είναι εξοπλισμένο με Kia Connect, με υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud και διαγνωστικά οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ διατίθεται και η εφαρμογή Kia για εξ αποστάσεως παρακολούθηση του αυτοκινήτου καθώς και ψηφιακό κλειδί.

Το νέο Stonic εφοδιάζεται με μια διευρυμένη σειρά Προηγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS), ορισμένα από τα οποία εφοδιάζουν οχήματα μεγαλύτερων κατηγοριών.

Στην Ελλάδα θα έρθει προς το τέλος του 2025.