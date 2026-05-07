Έφτασε τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά σε παραγωγή το BMW Group

Μια BMW i5 M60 xDrive που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Dingolfing, αποτελεί το επετειακό μοντέλο
Η επετειακή BMW i5 M60 xDrive
Ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για το BMW Group, καθώς έφτασε τα 2.000.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σε παραγωγή.

Βασικό κέντρο παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, αποτελεί το εργοστάσιο του Dingolfing, το οποίο ξεκίνησε τη μαζική μοντέλων χωρίς θερμικό κινητήρα το 2021, με την BMW iX. Σήμερα, κατασκευάζει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων BEV στο δίκτυο του BMW Group, και συγκεκριμένα τις BMW iX, BMW i5 sedan και touring, καθώς και την BMW i7.

Από το 2021 έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 320.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στη μονάδα της Κάτω Βαυαρίας, που σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα έξι από τα συνολικά δύο εκατομμύρια BEV του BMW Group προέρχεται από το Dingolfing. Το 2025, περισσότερο από το ένα τέταρτο των οχημάτων που κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το BMW Group ακολουθεί μια τεχνολογικά ανοιχτή προσέγγιση στα εργοστάσιά του, καθώς οχήματα με διαφορετικά συστήματα κίνησης κατασκευάζονται με ευελιξία στην ίδια γραμμή παραγωγής. Μάλιστα, εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής σε κάθε γερμανικό εργοστάσιο του BMW Group.

Εξάλλου, το δίκτυο παραγωγής του BMW Group περιλαμβάνει πάνω από 30 εγκαταστάσεις παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Καταλήγοντας, το 2025, το BMW GROUP πούλησε 2,46 εκατομμύρια αυτοκίνητα και περισσότερες από 202.500 μοτοσικλέτες παγκοσμίως, είχε κέρδος προ φόρων 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με έσοδα που ανήλθαν στα 133,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ απασχολεί 154.540 εργαζομένους.

