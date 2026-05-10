Η επιστροφή του πρωταθλητή Martin στις νίκες

Η ψυχή του πρωταθλητή, του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος σχεδόν έχασε όλο το πρωτάθλημα του 2025 λόγω χειρουργείων, μίλησε το Le Mans, στον 5ο αγώνα του MotoGP.

Ο Ισπανός από την 8η θέση στην εκκίνηση του Sprint του Σαββάτου, κατάφερε να κερδίσει, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την Aprilia

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, στο μεγάλο Grand Prix, από την 7η θέση, επειδή ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε εγχείρηση και έχασε τον αγώνα ενώ θα ήταν δεύτερος στο γκριντ, μπόρεσε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η νίκη του Μαρτίν είναι η πρώτη μετά το 2024 σε Grand Prix, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μάρκο Μπετσέκι της Aprilia και στην 3η θέση τον Αϊ Ογκούρα της Trackhouse με μια ακόμα Aprilia.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Ο αγώνας στο Le Mans έγινε σε καλές καιρικές συνθήκες, παρά το ψιλόβροχο στην αρχή.

Εκτός βάθρου Τζιαναντόντιο, Ακόστα και Κουαρταράρο με VR46, KTM και Yamaha, ενώ δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα μεγάλα ονόματα όπως ο Μπανιάια με τη Ducati και ο Αλεξ Mάρκεθ με τη Gresini Ducati.

Επόμενος αγώνας στη Βαρκελώνη, το Σάββατο 16 Μαΐου με το Sprint και την Κυριακή 17 Μαΐου με το Grand Prix.