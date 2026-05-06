Η Volvo αύξησε κατά 14% τις πωλήσεις των ηλεκτρικών της παγκοσμίως

Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα στη Volvo, όσον αφορά στις πωλήσεις.

Κι αυτό, καθώς από τη μια βλέπει να αυξάνονται οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, και, από την άλλη, εμφανίζει πτώση στις πωλήσεις υβριδικών και plug-in hybrid.

Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες αγοράς. Οι πωλήσεις στην Κίνα παραμένουν αδύναμες, με απότομη διψήφια πτώση του συνολικού όγκου πωλήσεων της βιομηχανίας τον Απρίλιο, λόγω της εντεινόμενης ανταγωνιστικής πίεσης – ιδίως από νέους εγχώριους κατασκευαστές. Στις ΗΠΑ, οι παραδόσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται από το χαμηλή διάθεση των πελατών, και την πιο αργή ανάκαμψη των πωλήσεων πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων και την αυξημένη πίεση στις τιμές στην κατηγορία των SUV.

Η Volvo αναφέρει ότι «Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή της στρατηγικής μας για βελτίωση σε τομείς που μπορούμε να ελέγξουμε, καθώς και στην προστασία της τιμολογιακής μας θέσης σε σημαντικές αγορές. Ο ρυθμός παραγγελιών μας στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη περιοχή μας, παραμένει ανθεκτικός, με επικεφαλής τα πλήρως ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα. Οι παραδόσεις πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σε επτά συνεχόμενους μήνες. Αυτή η απόδοση καθοδηγείται από τα EX30 και EX40. Καθώς ξεκινάμε τις πρώτες παραδόσεις του EX60 σε πελάτες αυτό το καλοκαίρι, θα αυξήσουμε σταδιακά την παραγωγή του αυτοκινήτου, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, στην Κίνα, λανσάραμε την έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς του δημοφιλούς XC70 τον Απρίλιο, επεκτείνοντας την αγορά στην οποία απευθύνεται το αυτοκίνητο».

Με συνολικές πωλήσεις 162.964 μονάδες, η Volvo είχε μείωση 10%, παγκοσμίως. Τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα γνώρισαν αύξηση κατά 14% με 39.235 μονάδες, και αντιπροσώπευαν το 24% των πωλήσεων. Από την άλλη, τα plug-in hybrid εμφάνισαν μείωση κατά 12% με 38.551 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών πωλήσεων. Επίσης, μειωμένες κατά 16% ήταν και οι πωλήσεις των ήπιων υβριδικών μοντέλων, με 85.078 μονάδες.