Volvo: Το νέο EX60 υπόσχεται αυτονομία 810 χλμ.

Στις 21 Ιανουαρίου πρόκειται να παρουσιάσει επίσημα η Volvo το νέο της ηλεκτρικό ΕΧ60, το οποίο θα έρθει φέτος και στη χώρα μας.

Ωστόσο, λίγες μέρες νωρίτερα, αποκαλύπτει ότι το νέο μοντέλο θα προσφέρει αυτονομία έως 810 χλμ. και μάλιστα ότι μπορεί να προσφέρει φόρτιση τόσο γρήγορη όσο μια στάση για καύσιμα και καφέ.

Το EX60 δεν διαθέτει μόνο τη μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε πλήρως ηλεκτρικό Volvo, αλλά φορτίζει επίσης ταχύτερα από οποιοδήποτε ηλεκτρικό Volvo πριν σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το EX60 μπορεί να προσθέσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά όταν χρησιμοποιεί έναν ταχυφορτιστή 400kW.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι η Volvo προσφέρει 10ετή εγγύηση για τη μπαταρία, όταν άλλες μάρκες προσφέρουν 8 χρόνια.

Το κλειδί για την κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του είναι το SPA3, η πιο προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo μέχρι σήμερα, η οποία στηρίζει το EX60 και επιτρέπει στην εταιρεία να επιτύχει μια ηλεκτρική αυτονομία που ταιριάζει με τα αυτοκίνητα που κινούνται με βενζινοκινητήρες.

Η ενσωμάτωση της μπαταρίας απευθείας στη δομή του αυτοκινήτου με τεχνολογία κυψέλης-αυτοκινήτου και η ανάπτυξη ηλεκτρικών κινητήρων εσωτερικά καθιστά το EX60 πιο ενεργειακά αποδοτικό και μειώνει το υπερβολικό βάρος. Ο νέος σχεδιασμός κυψελών της μπαταρίας του EX60 εξισορροπεί την ενεργειακή πυκνότητα και την παροχή ισχύος, αυξάνοντας περαιτέρω την αυτονομία οδήγησης.

Επίσης, οι γρήγορες ταχύτητες φόρτισης καθίστανται δυνατές χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 volt της Volvo και το λογισμικό που αναπτύχθηκε εσωτερικά, τα οποία μαζί μεταφέρουν ενέργεια στην μπαταρία πιο αποτελεσματικά.

Έξυπνοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία Breathe Battery Technologies, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Volvo,, έχουν επίσης ενσωματωθεί στο EX60 και επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να προσαρμόζει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο η μπαταρία καταναλώνει ενέργεια, διατηρώντας την στην ιδανική ζώνη λειτουργίας της ανά πάσα στιγμή και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.