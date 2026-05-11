Το ΤΖ είναι ένα εξαθέσιο ηλεκτρικό SUV από τη Lexus

Μια οικογενειακή πρόταση ηλεκτρικού αυτοκινήτου λανσάρει η Lexus, που έχει ενδιαφέρον.

Το TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό premium SUV έξι θέσεων, που θα λανσαριστεί στην αγορά το 2027, και έχει σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα του «Driving Lounge», προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τον οδηγό.

Μακρύ, στα 5,1 μ. μήκος, φαρδύ με 1,99 μ. και ψηλό με 1,705 μ., χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και είναι γεμάτο ακμές και τετραγωνισμένα σχήματα, καταφέρνοντας έναν πολύ καλό αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,27.

Με κλειστή μάσκα, κάθετο μπροστινό τμήμα, νέα φωτιστικά σώματα Lexus «twin-L» υιοθετούν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με στοιχεία που εκτείνονται προς τα μέσα και προς τα έξω, διαμορφώνοντας τα φώτα ημέρας και τα φλας, ημι-ενσωματωμένες χειρολαβές θυρών, τροχούς 20 ή 22 ιντσών,

Στο πίσω μέρος, η γραμμή της οροφής καταλήγει με έντονη καθοδική κλίση, το αμάξωμα στενεύει ελαφρώς προς τα πίσω, τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα L, η έντονη τρισδιάστατη διαμόρφωση της πίσω πόρτας και ο σχεδιασμός του προφυλακτήρα καθιστούν το TZ άμεσα αναγνωρίσιμο ως Lexus.

Στο εσωτερικό έχει δοθεί έμφαση στη φιλοξενία, και στην εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Το μεγάλο μεταξόνιο, ο σχεδιασμός της ανάρτησης και η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο εξασφαλίζουν επαρκή χώρο για την άνετη διαμόρφωση έξι καθισμάτων σε τρεις σειρές. Η δεύτερη σειρά διαθέτει ατομικά καθίσματα τύπου captain, ενώ η τρίτη σειρά προσφέρει γενναιόδωρο χώρο για το κεφάλι και τα πόδια.

Τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού είναι σχεδίασης νέας γενιάς της Lexus, με ελαφριά κατασκευή και λεπτό προφίλ. Τα καθίσματα της πρώτης και της δεύτερης σειράς διαθέτουν ενσωματωμένη θέρμανση και εξαερισμό, ενώ θέρμανση προσφέρεται και για την τρίτη σειρά – ένα σπάνιο χαρακτηριστικό σε SUV έξι ή επτά θέσεων.

Η πανοραμική οροφή – η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο Lexus και εκτείνεται πάνω από όλα τα καθίσματα – ο λεπτός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, η οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών, οι κρυφοί διακόπτες αφής, οι πόρτες με σύστημα easy-closing, και οι νέες επενδύσεις πολλαπλών στρωμάτων μπαμπού της Lexus, δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Το τεράστιο μεταξόνιο των 3,050 μ. και το επίπεδο πάτωμα, εξασφαλίζοντας άνετο χώρο και με την τρίτη σειρά καθισμάτων σε χρήση, υπάρχει χώρος για τη μεταφορά τεσσάρων βαλιτσών των 55 λίτρων ή δύο βαλιτσών των 92 λίτρων.

Το TZ αξιοποιεί τη νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene της Lexus, η οποία υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα λειτουργιών του συστήματος πολυμέσων LexusConnect και εξασφαλίζει γρήγορη και διαισθητική εμπειρία χρήσης.

Το σύστημα ανάρτησης περιλαμβάνει εμπρός γόνατα MacPherson και πίσω διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, ενώ μπορεί να εξοπλιστεί με Dynamic Rear Steering system (DRS), το οποίο επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρέφονται έως και τέσσερις μοίρες, είτε προς την ίδια είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους εμπρός τροχούς, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα φρένων προσφέρει φυσική αίσθηση πέδησης, με σταθερότητα, έλεγχο και άμεση απόκριση, ενώ ο οδηγός μπορεί επίσης να κάνει χρήση ενός συστήματος αναγεννητικής πέδησης που προσφέρει απόδοση έως και 0,2 g, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης του πεντάλ φρένου για μεγαλύτερη άνεση. Το σύστημα διαθέτει πέντε διαφορετικά επίπεδα επιβράδυνσης, τα οποία επιλέγονται μέσω των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (shift paddles).

Τώρα, διαθέτει και ένα Interactive Manual Drive, που ουσιαστικά είναι ένα εικονικό κιβώτιο οκτώ σχέσεων, το οποίο προσομοιώνει τις αλλαγές ταχυτήτων ανάλογα με τη χρήση του γκαζιού από τον οδηγό και την ταχύτητα του οχήματος.

Για μια πιο άμεση σύνδεση με το αυτοκίνητο, ο οδηγός μπορεί να επιλέγει τις σχέσεις μέσω των paddles στο τιμόνι.

Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του TZ ενισχύονται από το σύστημα τετρακίνησης DIRECT4 της Lexus, που κατανέμει αυτόματα τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του TZ διαθέτει ηλεκτροκινητήρες στους εμπρός και πίσω άξονες (eAxles), που αποδίδουν από 167 kW / 227 hp, στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Κάθε eAxle προσφέρει ροπή 268,6 Nm.

Η δε μπαταρία ιόντων λιθίου 95,8 kWh, εξασφαλίζει αυτονομία έως 530 χλμ. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει και το Range mode για τη μέγιστη δυνατή αυτονομία. Σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται η ισχύς και η ταχύτητα του οχήματος.

Τα προγράμματα οδήγησης του TZ περιλαμβάνουν και ένα νέο «Comfort» mode, που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση στους επιβάτες των πίσω καθισμάτων.

Καταλήγοντας, το TZ εξοπλίζεται με την πιο πρόσφατη έκδοση του Lexus Safety System +, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών ενεργητικής ασφάλειας και συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη.